Grevinde Alexandra har startet et nyt spor i sit liv som grevinde af Frederiksborg. I starten af december gav hun sit første foredrag i Kolding foran en udsolgt sal.

Men hun skal passe på med, hvor mange detaljer hun deler fra livet som royal med de nysgerrige danskere, der køber billet til hendes foredrag. Det mener royal ekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

»Det, der er specielt ved kongehuset, er, at arbejde og privatliv er blandet sammen på en helt anden måde end for den almene dansker. Derfor er de også særligt sårbare, og man skal passe meget på, når man begynder at fortælle om, hvad der foregår,« siger han og fortsætter:

»Det er meget usædvanligt, fordi der er en kutyme, at man ikke fortæller om, hvad der foregår på de indre linjer, hvis man har været ansat eller haft en anden tilknytning til kongehuset.«

Her ses grevinden med sine to sønner - prins Felix og prins Nikolai. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her ses grevinden med sine to sønner - prins Felix og prins Nikolai. Foto: Bax Lindhardt

Han lægger vægt på, at grevinden formentlig har en del viden om personlige affærer fra kongehuset, som de færreste mennesker ville bryde sig om at få ud i offentligheden. Lars Hovbakke Sørensen har dog ikke selv har læst bogen 'Mit lykkelige land', som foredraget 'Min lykkelige rejse' er baseret på.

Kongehusekspert Søren Jakobsen mener, at det i og for sig er naturligt nok, at hun holder foredrag i forbindelse med sin bogudgivelse.

Men ifølge ham burde hun overveje at frigøre sig helt fra kongehuset.

»Det hun i virkeligheden burde gøre, at når hun nu vil frigøre sig fra kongehuset, er, at hun burde droppe sin titel og sige, at hun tager sit gamle navn Alexandra Manley tilbage, og at hun ønsker at være en borger. Hun udnytter sin grevindetitel på en utiltalende måde,« mener den royale ekspert.

Arkivfoto af grevinde Alexandra med sin tidligere ægtemand prins Joachim fra 1995. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Arkivfoto af grevinde Alexandra med sin tidligere ægtemand prins Joachim fra 1995. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

Lars Hovbakke Sørensen mener, det er tydeligt, at grevinde Alexandra ikke ønsker at stoppe med at være en offentlig person, selvom hun ikke længere er en central del af det danske kongehus.

»At hun synger, udgiver bøger og holder foredrag, signalerer, at hun stadig vil være i offentlighedens søgelys. Det er nok ikke specielt behageligt for kongehuset. fordi hun promoverer sig på nogle ting, fordi hun har været en del af kongehuset og har kendskab til ting i kongehuset, som andre ikke har,« siger han og vurderer:

»Det er da uden tvivl lidt ubehageligt for kongehusets resterende medlemmer.«

I løbet af grevinde Alexandras halvanden time lange foredrag kommer hun ind på livet på Schackenborg Slot, sjove episoder med eksmanden prins Joachim, anekdoter om dronningen og besværet med at lære dansk, som hun mestrer nu.

Her kan du opleve grevinde Alexandra i 2019 16. januar i Vejle

22. januar i Randers

23. januar i Sønderborg

29. januar i Roskilde

30. januar i Herning

4. februar i Odense C

7. februar i Aarhus C

4. marts i Aalborg

19. marts i København V

»Jeg var lidt nervøs på forhånd, men jeg følte, at jeg var godt klædt på, og jeg har glædet mig til at fortælle,« sagde Alexandra til Se & Hør.

'Min lykkelige rejse' er delt op i to dele. Den første fungerer som et klassisk foredrag, og den anden del af aftenen bruger hun på at besvare spørgsmål fra salen.

Grevinde Alexandra, døbt Alexandra Christina Manley, er født og opvokset i Hong Kong og blev gift med prins Joachim i 1995.

De blev skilt ti år senere. Sammen fik de prinserne Nikolai og Felix.