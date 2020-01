Shitstorms-ekspert om kronprinsparrets optræden: Mary var professionel – Frederik sendte et dårligt signal

Kronprinsesse Mary virkede lidt irriteret og tøvede nogle sekunder, da hun onsdag blev spurgt om kronprinsparrets ophold Schweiz.

Men hun klarede alligevel at svare professionelt på spørgsmålet og virkede noget bedre forberedt til at håndtere kritikken end Kronprinsen gjorde, vurderer kommunikationsrådgiver og 'Shitstorms'-ekspert William Atak.

»Mary er så forberedt. Hun gør det så godt. Man kan ikke mærke, at hun er påvirket – bortset fra de første sekunder, hvor hun lige skal tænke, før hun svarer. Hun har altid vist, at hun er professionel,« siger han.

Kronprinsessen virkede ellers ikke just glad, da hun efter et arrangement i JP/Politikens hus onsdag blev spurgt ind til kronprinsparrets ophold i Schweiz.

Der er sjældent plads til stolthed i en shitstorm nu om dage William Atak, kommunikationsrådgiver

Parret har de seneste uger skabt voldsom debat, efter de selv først afslørede, at de i al hemmelighed havde ejet en skihytte i den schweiziske kendisby Verbier i ti år. Dernæst blev det afsløret af medierne, at kronprinsparret udlejede hytten på AirBnB.

Mens Kronprinsen blev spurgt direkte ind til kritikken, da han i sidste uge gæstede Experimentarium i København, hvilket han slap knap så heldigt fra, så blev Mary spurgt ind til, om familien var faldet til i Schweiz.

»Jeg synes, det har været fantastisk at være her i dag,« lød det fra Kronprinsessen, der roligt og fattet først fortalte om, hvad hun syntes om onsdagens arrangement, der handlede om, at børn skulle bryde tabuet om døden – før hun svarede på det, hun blev spurgt om.

»I Schweiz går det rigtig godt, tak fordi de spørger. Børnene trives, og da vi tog det valg, tænkte vi, at det ville være en stor gave for vores børn. Og den måned kan jeg understrege og sige, at det er en kæmpe gave,« lød det videre fra Danmarks kommende dronning.

Kronprinsesse Mary smilede pænt ved ankomsten onsdag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprinsesse Mary smilede pænt ved ankomsten onsdag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

William Atak der har hjulpet mange virksomheder igennem en shitstorm, roser Marys sikre stil.

»Jeg har svært ved at vurdere, om Mary bliver irriteret eller blot agerer professionelt. Det er tydeligt, at hun er blevet trænet i, at det er sådan, hun skal håndtere sådanne spørgsmål. Hun kommenterer først på noget helt andet, som hun gerne vil have, at folk har mere fokus på. Det skal hun i princippet have ros for.«

»Hun holder også den gode og positive tone. Det skal hun også have ros for, og dernæst vil jeg gerne rose hende for, at hun flytter den positive vinkel og den positive tone med, når hun vender tilbage til at svare på spørgsmålet om Schweiz,« siger han.

Ifølge William Atak er der tre veje at gå, hvis man havner i en shitstorm. Enten kan sige undskyld, tie det ihjel eller man kan kritisere kritikerne.

Det var under et pressemøde i Verbier i begyndelsen af januar, at kronprinsparret fortalte om deres schweiziske 'chalet'. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere Det var under et pressemøde i Verbier i begyndelsen af januar, at kronprinsparret fortalte om deres schweiziske 'chalet'. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Sidstnævnte fraråder han altid sine kunder, da det er en næsten umulig kamp at vinde:

»Der er sjældent plads til stolthed i en shitstorm nu om dage,« siger han.

Hverken Mary eller Frederik undskyldte direkte, men Kronprinsen kom tæt på i sidste uge, da han svarede på et spørgsmål om kritikken uden for Experimentarium, hvor han havde været til en officiel begivenhed.

»Kronprins Frederik siger jo ikke undskyld. Han siger bare: ’Vi er opmærksomme på det, og at det har påvirket os rigtig meget.' Han forsøger sig med medlidenhed. Men han siger faktisk også på sin egen måde, at de er rigtig kede af det. Det er hans måde at give en undskyldning på ved at sige, at det har gjort indtryk.«

Kronprins Frederik virkede til at hygge sig, da hun skulle åbne Experimentariums nye udstilling 'Lad legene begynde', hvor han blandt skulle skyde med bue og pil. Derimod virkede Kronprinsen til at have det knap så sjovt, da han lidt senere skulle svare på spørgsmål om sin skihytte i Schwedwæeiz. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kronprins Frederik virkede til at hygge sig, da hun skulle åbne Experimentariums nye udstilling 'Lad legene begynde', hvor han blandt skulle skyde med bue og pil. Derimod virkede Kronprinsen til at have det knap så sjovt, da han lidt senere skulle svare på spørgsmål om sin skihytte i Schwedwæeiz. Foto: Niels Christian Vilmann

Selv om kronprins Frederik altså sagde noget af det rigtige, så slap han dog ikke lige så heldigt fra situationen. Kronprinsen skyndte sig at vende sig om og gå, så snart han havde svaret på det kritiske spørgsmål. Dermed var det ikke muligt at stille ham opfølgende spørsgmål.

»Han er slet ikke lige så trænet i at håndtere det her svar. Man kan tydeligt mærke på ham, at han er påvirket af det her. Og det, at han bare vender sig om og går, sender et dårligt signal også. Det er bare et helt forkert tidspunkt at gå på,« siger William Atak, der dog mener, at kronprinsens ord også har været indøvet, da de mindede meget om det Kronprinsessen sagde.

William Atak er desuden overrasket over, at sagen overhovedet er kommet frem, og at ingen rådgivere tilsyneladende har hindret kronprinsparret i at udleje hytten.

»Man burde jo kunne regne ud, at dette kunne komme frem før eller senere. Jeg er meget overrasket over, at der ikke er nogen, der har sagt til dem: Det er ikke en god ide«.