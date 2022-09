Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Når kongehuset siger, at de næste dages program tilpasses i respekt, er det måske lidt en sandhed med modifikationer. I virkeligheden er meget af det jo aflyst,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

I kølvandet på dronning Elizabeths død i Storbritannien har det danske kongehus valgt at ændre i programmet for weekendens kommende regentjubilæum.

Hvor der stadig afholdes en gallaforestilling lørdag aften på Det Kongelige Teater og et gallataffel søndag på Christiansborg Slot, har man blandt andet valgt at aflyse den planlagte vagtparade og balkon-hyldest på Amalienborg.

»Det, der bliver aflyst, er der, hvor folket har mest mulighed for at fejre dronning Margrethe,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

Dronning Margrethe den 29. august besøgte Slagelse Kommune i forbindelse med sit sommertogt. Foto: Claus Bech Vis mere Dronning Margrethe den 29. august besøgte Slagelse Kommune i forbindelse med sit sommertogt. Foto: Claus Bech

»Det stod jo allerede klart torsdag, da dronning Elizabeth blev meldt syg. Det ville virke totalt tonedøvt, hvis vi i Danmark stod og hyldede dronning Margrethe ude på balkonen, mens Storbritannien og en lang række andre lande officielt var i sorg,« fortsætter han.

Kongehuset meddeler, at de to arrangementer på Det Kongelige Teater og Christiansborg Slot vil fortsætte i en 'justeret form'.

Jacob Heinel Jensen ved ikke, hvad man præcis mener med dette, men tilføjer, at det i hvert fald tyder på, at man vil afholde de resterende arrangementer med en mere afdæmpet fejring.

»Og det tror jeg er meget fornuftigt. Jeg havde nok forventet, at man ville aflyse det hele, for jeg synes, det virker en lille smule malplaceret at gennemføre. Så det er i hvert fald fornuftigt at tone det så meget ned, som man lægger op til,« vurderer han og slår fast:

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, mener, man nok burde have aflyst den danske dronninge-fejring. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, mener, man nok burde have aflyst den danske dronninge-fejring. Foto: Bax Lindhardt

»Men jeg synes ikke, det bare er 'enkelte justeringer'. Jeg synes, det de facto er en aflysning.«

Hvorfor tror du ikke, at det danske kongehus ikke bare har aflyst det hele?

»Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er, fordi de har indset, at hvis ikke de afvikler noget af det, så vil det aldrig nogensinde komme til at ske. Det her regentjubilæum har jo været planlagt siden januar, og så hele tiden blevet udsat.«

Vil du forvente, at det danske kongehus markerer dronning Elizabeths død i løbet af weekendens arrangementer?

»Det er ikke utænkeligt, men jeg ved ikke, hvad det skulle være. Et minuts stilhed vil jo også se underligt ud midt i en fejring.«

Han tilføjer:

»Det er jo vildt, at dronning Elizabeths død falder sammen med dronning Margrethes regentjubilæum, og jeg har faktisk en lille smule ondt af dronning Margrethe, men nu er det engang sådan, at man ikke er herre over, hvad der sker.«

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':