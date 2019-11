Når Kronprinsen og Dronningen lader sig fotografere foran byttet fra kongejagten, så er det ikke bare en ældgammel tradition. Det er faktisk også på samme tid ret moderne.

Det mener én af Danmarks kendteste brandingeksperter, Henrik Byager, som ikke ser noget problem i, at den kongelige familie går på jagt og derefter lader sig fotografere foran byttet.

Tværtimod passer den over hundrede år gamle kongelige tradition fint med tidens hotteste tendenser, understreger han.

»Det med at gå på jagt er blevet meget trendy og noget, mange mennesker gør. Hvis bare det foregår på en forsvarlig måde, så er kongejagten slet ikke noget problem,« siger han.

Det er billeder som dette fra onsdagens kongejagt i Gribskov, der vækker opsigt i Tyskland. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Det er billeder som dette fra onsdagens kongejagt i Gribskov, der vækker opsigt i Tyskland. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

I Tyskland vakte billederne fra onsdagens kongejagt i Gribskov forargelse.

Sladdermagasinet Promiflash hæftede sig ved, at Dronningen, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sammen med deres jagtselskab poserede foran en række døde dyr, som blev nedlagt på jagten.

'Chokerende' og 'et forfærdeligt syn for alle dyreelskere,' lød det blandt andet i artiklen.

Henrik Byager maner til besindighed, og han er overbevist om, at langt de fleste danskere finder det helt i orden, at Frederik går på jagt med sine venner.

Synes du, det er i orden, at kongefamilien lader sig fotografere foran de mange døde dyr?

Det er efter hans mening i hvert fald ikke noget, der skader kongehuset.

For selv om kongejagterne er en over 170 år gammel tradition, så rammer de lige ned i en trend, hvor jagt bliver mere og mere populær.

»På den ene side er jagt blevet meget trendy. Det er ikke længere kun forbeholdt folk på landet eller de adelige. Der er stadig flere, der får jagttegn og medlemmerne af jagtforeningerne stiger. I dag ser vi det lige så meget som en fysisk og mental øvelse at gå på jagt, og det bliver en del af det med at komme ud i naturen sammen med andre,« forklarer han og tilføjer, at langt de fleste danskere betragter det at foretage en sund regulering af bestanden som noget positivt.

På den anden side er der den grønne, veganske bølge, hvor jagt ikke passer så godt ind, forklarer han.

Kronprinsesse Mary var også med ved fremvisningen af byttet. Vis mere Kronprinsesse Mary var også med ved fremvisningen af byttet.

»Der er også en anden trend, hvor der er flere, der er imod at skyde og spise dyr, og det er et helt legitimt synspunkt, hvis man ikke synes, vores tronfølger skal skyde dyr,« siger han og tilføjer, at det slet ikke er der flertallet af danskere befinder sig.

Heller ikke B.T.s læsere kan hidse sig op over jagten. På Facebook kommenterer brugerne flittigt, hvorvidt det er i orden at gå på jagt eller ej.

Her lyder det stort set samstemmende, at det er en naturlig ting at gøre, og kongehusets jagter tilmed er en del af en historisk tradition.

Derimod er mange rasende over, at tyskerne kalder vildtet for 'rensdyr.' Der er som bekendt ikke rensdyr i Danmark, så ingen grund til at frygte for julefreden og Julemandens bedste vej. Det er nemlig krondyr, man kan se på billedet.