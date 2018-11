Den årvågne observatør har måske opdaget, at Meghan Markle har fået studset frisuren en smule, men det er der en god og smart grund til.

Kendisfrisøren James Johnson mener, at hun har fået tyndet håret ud, så det ikke bliver for fyldigt under hendes graviditet, da hårets vækstcyklus nemlig stopper, når man er gravid. (Se frisuren i videoen over denne artikel)

»Din hårcyklus stopper, når du er gravid, hvilket betyder at det hår, du normalt ville tabe på daglig basis, ikke falder af før du føder - hvor det hele så ryger på en gang,« siger James Johnson til Daily Mail.

37-årige Markle, der er sat til at levere en lille royal baby sammen med prins Harry til foråret, har fået en meget diskret klipning, hvor hun har tyndet ud i lagene omkring ansigtet.

Johnson mener også, at hun har valgt den diskrete løsning, så hendes frisure ikke tager fokus fra de royale opgaver, som familien har til de forskellige events, de deltager i.

Eksperter forudsiger, at Markle vil klippe sit hår kort efter fødslen, ligesom hendes svigerinde Kate Middleton, der blev set med betydelig kortere hår, end inden hun gik på barsel med hende og prins Williams tredje barn Louis.

Efter de to første børn havde hun ellers valgt at beholde håret, som hun plejede, men efter Louis kom der nye boller på suppen, og frisuren blev kortet ned.

Johnson mistænker også, at Kate Middleton lavede samme lille trick med gradvist at tynde ud i håret, mens hun ventede alle hendes tre børn.

Kendte du det lille trick med at tynde ud i håret?

Lady Dianas personlige frisør, Richard Dalton, har også nævnt, at han engang blev nødt til gradvist at klippe en halv centimeter af Dianas hår, for at det ikke skulle tiltrække for meget opmærksomhed.

Johnson er enig i udsigterne til, at Markle får en ny, kortere frisure efter fødslen, da han ofte ser, at en ny frisure kan give nye mødre fornyet kraft og energi ovenpå en fødsel.

Det har man set ved både Kate Middleton og de to prinser, William og Harrys mor, lady Diana, så det ville give god mening, hvis også Meghan Markle gik efter det korte look, når hun er blevet mor.

Grevinden af Sussex og prins Harry venter deres første barn i foråret 2019, efter de blev gift i maj.