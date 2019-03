Når kronprins Frederiks allernærmeste rådgiver, hofchef Christian Schønau, får formandspost i fonden, der ejer den store virksomhed Grundfos, løftes der øjenbryn.

Kongehuset har forpligtet sig til, at det ikke blander sig i politik, så derfor siger en kongehusekspert, at Schønau skal træde meget varsomt.

»Det er ikke en upolitisk virksomhed, han er trådt ind i, og derfor er det heller ikke en upolitisk post, han får.«

Sådan lyder ordene fra kongehusekspert Søren Jakobsen. Den tidligere cavlingprisvinder og kongehusekspert har skrevet bøger om både store virksomheder og magttoppen i samfundet, og han siger, at den nye formandspost tager kongehuset i en anden retning, end Dronningen tidligere har gjort.

Hofchef og kammerherre Christian Schønau. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2010)

Søren Jakobsen siger, at forbindelsen mellem hofchefen og Danmarks kommende monark er meget tæt. Christian Schønau fungerer som Frederiks tætteste rådgiver og højre hånd.

Så når kongehuset tager på erhvervsfremstød, som Dronningen og Kronprinsen lige har været i Argentina, så har hofchefen været inde over.

Det var 11. marts i år, at det blev offentliggjort, at Christian Schønau bliver ny bestyrelsesformand i fonden, der ejer Danmarks ifølge Berlingske 25.-største virksomhed. Formandsposten er et skridt i en ny retning, siger kongehuseksperten.

»Der er tidligere hofchefer, der har haft bestyrelsesposter, men der skal vi tilbage til kong Frederiks og dronning Ingrids tid, hvor der var hofchefer, der havde aktive erhvervskarrierer.«

Virksomhed kritiserede politikere

»Dronning Margrethe har holdt en meget klar stil med at være politisk neutral, og det rykker lidt ved det, at Schønau går ind i Poul Due Jensens Fond, for det er ikke en velgørende fond.«

Jakobsen fortæller, at man i Grundfos tidligere fra ledelsen har kritiseret regeringer åbenlyst, hvis man har ment, de har taget forkerte valg.

Han mener ikke, det er umuligt, at Christian Schønau kan klare at balancere rollerne, men det bliver svært.

»Udnævnelsen stiller spørgsmålstegn ved, om Frederik som konge vil være politisk upåvirkelig. Han skal virkelig passe på, hvad Schønau ellers laver.«