Sidste års Royal Run var en bragende succes, hvor kronprinsparret løb sammen med folket og lige ind i vores allesammens hjerter.

I år gentages succesen til juni, og der er en god grund til, at kongehuset deltager i flere og flere arrangementer af en sådan folkelig karakter, siger forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

»Kongehuset gennemgår for tiden en modernisering, som ikke er set før. Vi ser det med eksempelvis børnebilleder på Instagram og folkelige begivenheder som Royal Run,« siger han.

Gennem de seneste par år har vi oftere end tidligere set kongehuset i situationer, som vi dødelige kan relatere til. Eksempelvis dukker Kronprinsen op på festival, og Kronprinsessen tager på officielt besøg i gummisko.

Kronprins Frederik løber "Royal Run" i Odense, mandag den 21. maj 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik løber "Royal Run" i Odense, mandag den 21. maj 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men der er en grund til, at kongehusets institutionelle stivhed er aftaget, at vores royale darlings lader skægget stå i ny og næ, og at de viser sig fra en side, de fleste kan nikke genkendende til.

»Det er et generationsskifte, der er i gang, og som medfører en folkelighed, der er mere i øjenhøjde end Dronningens generation, som er præget af en vis stivhed,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

»Dronning Margrethes regeren bygger på tidligere traditioner, som hun har arvet fra sine forældre, hvor der var meget afstand mellem kongehuset og folket. Eksempelvis var det fuldstændig utænkeligt, at prins Henrik kunne have gjort, som Kronprinsen gjorde på Skanderborg Festival, selvom han var ret folkelig«.

Kongehusets indtræden i en moderne tid, hvor monarkiet symboliserer et forældet verdensbillede, har givet anledning til en gentænkning af den rolle, som de royale har i et moderne samfund.

Skal kongehuset være mere folkeligt, eller forblive som det altid har været?

Kort sagt har selv en traditionsbunden institution som kongehuset brug for at følge med tiden, hvis det skal blive ved med at være så stor en del af den danske, nationale identiet.

»Kongehuset kan kun beholde den status, det har, hvis det forstår at tilpasse sig moderne tider. Det, der sker nu, er, at kronprinsparret tænker mere moderne. Man kan ikke bare køre videre, man er nødt til at følge med tiden,« siger Søren Jakobsen.

»Henriks død har givet anledning til, at kongehuset begynder at overveje deres roller. Frederik er ved at blive kørt i stilling til at overtage efter Margrethe, og Dronningen skal træde mere tilbage og passe på sit helbred,« siger han.

Frederik og Marys roller er begge blevet mere fremtrædende i de seneste år, hvor de interagerer mere med den almindelige dansker i takt med, at dronning Margrethe træder mere i baggrunden.

Kronprinsparret på besøg i Rom. Mary vækker opsigt med et par hvide Nike sneakers i stedet for høje hæle. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsparret på besøg i Rom. Mary vækker opsigt med et par hvide Nike sneakers i stedet for høje hæle. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det har givet pote, mener Søren Jakobsen og forudsiger, at deres popularitetskurve vil stige i takt med kongehusets modernisering og øgede folkelighed.

»Frederik har vist sig at være en meget bedre kontaktskaber end Dronningen, og det skal han udnytte, og Mary er et scoop, fordi hun kan det hele og har skabt sin egen rolle,« siger han:

»Royal Run er et symbol på, at Kronprinsen tænker fornuftigt, og gerne vil holde sig i kontakt med folket. Det er noget helt andet end de forpligtelser, han ellers har, og det hjælper til at holde jordforbindelsen og forbindelsen til folket.«

»Det moderne kongehus er en balancegang mellem det folkelige og det ophøjede,« afslutter Søren Jakobsen.