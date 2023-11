»Det er ekstremt guf for medierne og offentligheden.«

Sådan falder vurderingen fra branding- og kommunikationsekspert William Atak af historien om kronprins Frederik i det spanske ugeblad ‘Lecturas’.

Her ses Kronprinsen sammen med en mexicansk kvinde ved navn Genoveva Casanova på gaden i Madrid.

Det spanske ugeblad påstår i artiklen, at Kronprinsen overnattede hos den 47-årige Casanova.

Til det spanske medie ‘Hola’ afviser Kongehuset at kommentere private forhold.

Genoveva Casanova kommer fra Mexico og kendt som både model og skuespiller. Foto: Raúl Terrel Vis mere Genoveva Casanova kommer fra Mexico og kendt som både model og skuespiller. Foto: Raúl Terrel

»Vi har i årevis opretholdt en politik om ikke at kommentere eller bekræfte nogen detaljer relateret til private forhold. Derudover vil vi gerne understrege vores forpligtelse til at respektere privatlivets fred for medlemmer af den kongelige familie, herunder kronprinsen,« oplyser Kongehuset i en skriftlig kommentar.

Den håndtering af sagen er William Atak ikke synderligt imponeret over.

»Det er et kæmpe problem, når de ikke svarer,« siger han og fortsætter.

»I offentligheden vil det opfattes som om, at de nærmest bekræfter, at der er tale om utroskab. Hvad er det for eksempel for nogle private forhold? Det undrer mig, at de ikke benægter eller latterliggører sagen.«

Til B.T. har Kongehuset udtalt, at de ikke vil gå ind i rygterne.

»Vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer,« lyder det.

»Selvom der måske er tale om ubegrundede rygter, som er svære at bevise, elsker folk at tale om sådan noget her. Jeg vil vædde med, at det har været et samtaleemne til frokosten i dag. Mange vil tænke, at det ikke kan passe, men der er også dem, der siger ‘hvad fanden laver han ellers der i Spanien’,« siger William Atak.

View this post on Instagram A post shared by Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

Ifølge ham er Kongehusets vigtigste opgave lige nu at slå et endegyldigt søm gennem rygtet – også tydeligere end man har gjort i de citater, medierne har fået på nuværende tidspunkt.

»Jo længere tid, der bliver holdt live i rygterne, jo mere skader det Kongehuset. Den her shitstorm vil lægge sig, lige så snart det bliver afkræftet.«

Modsat Kronprinsen har rygtets anden hovedperson, Genoveva Casanova, været anderledes klar i spyttet.

Hun tog med det samme afstand fra historien.

På Instagram postede hun et billede af et brev fra hendes advokat til ‘Lecturas’.

Hun krævede, at de skulle komme med en berigtigelse, der dræber rygterne inden for 24 timer.

Ellers går hun rettens vej.

Og det kan ifølge William Atak bære frugt.

»Der er ingen tvivl om, at de juridiske skridt vil have en virkning på offentlighedens opfattelse af, at hun har sit på det rene.«

Men det kan også ramme hende negativt.

William Atak er branding- og kommunikationsekspert. Foto: Daniel Nielsen - frozenpanda.com Vis mere William Atak er branding- og kommunikationsekspert. Foto: Daniel Nielsen - frozenpanda.com

»Nogen vil mene, at det er typisk eliten at true deres mening igennem, hvis medierne pludselig ikke må skrive om emnet.«

Indtil videre kan kronprins Frederik og Genoveva Casanova håbe på, at Lecturas artikel bliver sidste punktum i sagen.

»Det værste, der kan ske, er, at der bliver smidt flere bomber,« siger William Atak.