»Jeg kommer nok til at træde ved siden af.«

Prins Christian var meget ærlig og åben, da han for første gang holdt en officiel tal på Christiansborg Slot søndag, hvor hans 18-års fødselsdag blev afholdt.

Prinsens stemme bævrede lidt, mens han rystende fortalte om, han skam var nervøs.

Under sin tale fortalte prinsen om, hvordan det kan være svært at være ung, og i takt med prinsens talegaver foldede sig ud, gik den kommende tronarving også fra at ryste til at stå helt stille og tale til sine gæster.

Ifølge historiker og kongehusekspert Emma Paaske var der tale om en rigtig god optræden fra den kommende tronarving.

»Den var følelsesladet, og den virkede ægte. Han gjorde sig til talsperson for alle unge. Han blev ungdommens stemme,« siger hun.

Prins Christian forklarede i talen, at det kan være svært at være ung, men at man skal springe ud i livet.

Specielt oplevede han det selv, da han skulle skifte skole i 2.g i kølvandet på Herlufsholm-skandalen.

»Jeg overvandt mig selv, fik sagt hej til mine nye klassekammerater. I dag er det svært at forstå, hvad jeg var så nervøs over,« sagde han.

»Det er svært at være ung, og det var godt, han satte ord på det,« fortæller Emma Paaske.

Prins Christian fik også sendt en stor tak til sin familie og specielt mor og far, der altid har været der og støttet ham.

»Vi regner med hinanden, fordi vi ved, at vi altid kan regne med jer. Kære mor og far, I har altid passet på mig, Isabella, Vincent og Josephine,« sagde han.

Prins Christians 18 års fødselsdag fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.

Og netop de mange facetter overraskede positivt, fortæller Emma Paaske.

»Den var bedre end forventet. Han får rost sin mor og far. Og han får skrevet sig pænt ind i historien.«

Den 18-årige prins virkede ifølge historikeren til at være udmærket bevidst om, at han har en stor rolle som kommende tronarving.

»Han ved godt, han står til at skulle udfylde en kæmpestor rolle. Han siger, han kommer til at begå fejl, men sådan er det jo at være ung.«

Prinsen får i sin tale også givet en drillende bemærkning til sin far om huller i strømperne på det første officielle besøg, men det er kun godt, at han gør det klart, at alle kan begå fejl, mener historikeren.

»Han nævner sin far. Og han er jo sin fars søn, men det er fint at sige, at han identificerer sig med alle unge i lokalet, og det er fint, at de ved, at han identificerer sig med dem.«

Emma Paaske er generelt imponeret over den unge prins, der i den grad fik givet en flot officiel første tale.

»Det var en ærlig tale, og han var nervøs. Hvem ville ikke være det. Han gjorde det rigtig godt. Han er en god taler. «

