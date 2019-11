Det kan godt være, han ikke svedte, men han havde det ikke godt. Det behøvede man ikke være psykolog eller ekspert i kropssprog for at konstatere.

Da den britiske prins Andrew lørdag aften tonede frem på tv-skærmene i bedste sendetid i et forsøg på at overbevise briterne om, at han - trods sit tætte venskab med den pædofilmistænkte amerikanske rigmand Jeffrey Epstein - ikke havde haft et seksuelt forhold til en af vennens såkaldte sexslaver, var han helt tydeligt utilpas.

I næsten en time kunne briterne se dronning Elizabeths næstyngste søn bliver udspurgt i detaljer om sit påståede forhold til en ung kvinde.

Kvinden, den nu 36-årige Virginia Roberts, har flere gange forklaret, hvordan hun som blot 17-årig i begyndelsen af 00'erne flere gange blev tvunget til at have sex med prinsen.

Epstein var mistænkt og anklaget for misbrug af mindreårige piger og for at stå bag en omfattende pædofilring. I sommer tog han sit eget liv i en fængselscelle i New York, men historierne om prinsen vil ikke dø.

Hoffet har allerede én gang afvist alle anklager mod prinsen, men lørdag tog han så det drastiske skridt at stille op til interview om skandalen.

Den britiske avis The Mirror har fået en ekspert i kropssprog til at analysere prinsens optræden. Og dommen er ikke godt nyt for prinsen.

Darren Stanton mener nemlig, at prinsen virkede undvigende og som om hans reaktioner var indøvet på forhånd.

Prins Andrew bliver endnu en gang belastet af sit venskab med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein. (Arkivfoto)

Eksperten er ikke overbevist om, at der var overensstemmelse mellem det, prinsen sagde, og det han følte.

»Den opførsel, jeg så i løbet af interviewet, minder om den man ser hos folk, som forsøger at undvige eller vildlede andre,« siger han til avisen.

Under interviewet understregede prinsen, at han overhovedet ikke kunne huske nogensinde at have mødt den unge kvinde, og han afviste på det kraftigste, at han havde haft sex med hende.

Britiske medier bringer igen og igen et gammelt billede af prins Andrew med armen om den unge kvindes hofte, men prinsen mindes slet ikke, at det billede blev taget.

Virginia Roberts Giuffre

I interviewet lod han forstå, at der kunne være tale om en forfalskning.

Virginia Roberts har beskrevet, at hun på et tidspunkt dansede med prinsen, og at han svedte voldsomt, men i interviewet understregede Andrew, at netop den kropsfunktion faktisk slet ikke virker normal hos ham længere som følge af skader fra Falklandskrigen.

Endelig hævdede han, at han og hans ene datter havde været på et pizzeria en af de dage, Roberts siger, at prinsen har forgrebet sig på hende.

Kropssprogseksperten understreger, at prinsens reaktioner på journalistens spørgsmål under interviewet ikke er identiske med en person, der fortæller hele sandheden.

»Jeg bemærkede, at prins Andrew til tider virkede som om, at han lod, som om han blev påvirket, eller også overdrev han sin overraskelse,« siger Stanton og tilføjer:

»Enten kendte han allerede oplysningerne, og forsøgte at lægge afstand til dem, eller han forsøgte at foregive total overraskelse.«

Stanton hæfter sig også ved, at Andrews benægtelse i betænkelig grad minder om tidligere præsident Bill Clintons afvisning af, at han overhovedet kendte Monica Lewinsky.

»Da han bliver spurgt til sine ophold i Epsteins hus og billederne, svarede han: 'Jeg har ingen erindring, eller jeg har forsøgt at huske det.' Det er ikke direkte benægtelse.«