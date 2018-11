Et officielt familiefoto i anledningen af prins Charles' fødselsdag viser for første gang den britiske tronarving som overhovedet i eget dynasti.

Elegant, stilfuldt og på samme tid afslappet.

Enhver, der har forsøgt at stille sin egen familie op til samlet fotografering ved, hvor svært det er at få alle til at se godt ud på samme tid.

Nu er den Prinsen af Wales og hans familie jo godt nok heller ikke som de fleste andres, og den kongelige fotograf Chris Jackson har unægtelig andre forudsætninger end selv den bedste amatørfotograf.

Men alligevel.

Det officielle familieportræt af prins Charles og hans familie taget i anledning af hans 70 års fødselsdag onsdag.

Et nyt familiefoto af den britiske tronarving, hvor han er flankeret af sin hustru, sine to sønner, svigerdøtrene og børnebørn, er netop blevet offentliggjort i anledning af hans runde fødselsdag.

Billedet er taget i haven på prinsens residens Clarence House i september.

Her sidder prinsen og hans hustru på en bænk med deres to ældste børnebørn, George og Charlotte, mens prins William og prins Harry står bagved med deres koner. Kate holder den lille halvt år gamle prins Louis.

Alle matcher flot i blåt og hvidt.

Prinsen af Wales fylder 70 år onsdag, og selv om han for længst har passeret pensionsalderen, venter han stadig på at indtage den rolle, han har forberedt sig på hele sit liv.

I sit professionelle liv har han altid stået i skyggen af sin mor, og han kommer aldrig til at hamle op med den enorme popularitet, hans eks-kone Diana havde i befolkningen.

Men det nye foto viser ham som herre i eget hus.

Det er nemlig - ifølge britiske medier - første gang Prinsen af Wales bliver fotograferet omgivet af sin egen gren af stamtræet.

Faktisk er der tale om to billeder taget lige efter hinanden.

Foto: Handout .

På det første står alle pænt og kigger direkte i kameraet, mens et andet billede fra samme lejlighed viser familien mere afslappet.

Her kigger de i forskellige retninger. Meghan ser ud, som om hun griner af et eller andet, og Camilla har en arm rundt om den lille Charlotte, mens hun peger på et eller andet uden for kameraet.

Den britiske tabloid avis, The Mirror, har fået ekspert i kropssprog, Judi James, til at kigge nærmere på billedet.

Hun lægger særligt mærke til Meghan, som på det første billede står med armene foran maven - måske for at skjule en begyndende gravid mave.

På det andet ser hun ud til, at hun - på godt dansk - er ved at dø af grin.

»På det andet billede er det Meghan, der bryder med det formelle. Hun læner sig frem og griner, og det ser ud, som om hun deltager i noget sjovt sammen med børnene foran hende.«

Judi James bemærker også, at mens prins Charles holder fast på sit ældste barnebarn på en temmelig akavet måde, virker Camilla meget mere afslappet og fortrolig med rollen som bedstemor.

Udover Charles' tre - snart fire - børnebørn, er Camilla Parker Bowles bedstemor til fem andre børn, som ifølge Daily Mail har givet hende kælenavnet 'Gaga.'

Efter Charles' ønske bliver fødselsdagen en helt almindelig arbejdsdag for hele familien. Om aftenen holder hans mor en stor fest for ham på Buckingham Palace, hvor vort eget kronprinsepar er blandt de mere end 600 indbudte gæster.