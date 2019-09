Ture med privatfly, fotoforbud, privat dåb og en tjans som gæsteredaktør på British Vogue.

Ovenstående er bare et udpluk af nogle af de begivenheder, som Hertuginde Meghan og Prins Harry har mødt kritik for i løbet af de seneste måneder.

Dermed har sommeren ikke ligefrem været givende for det royale pars - eller det britiske kongehus' for den sags skyld - omdømme. Faktisk lige modsat.

I hvert fald hvis man spørger ekspert, Lady Colin Campbell, der har skrevet flere bøger om de royale.

»Parrets nylige opførsel er en PR-katastrofe for Buckingham Palace, som har svært ved at holde dem i kort snor,« siger hun i et interview med Page Six og tilføjer:

»Det er tydeligvis Meghan, der har bukserne på, men hun er en lille-bitte spiller i en kæmpe liga, og hun er ved at kludre i det på en helt katastrofisk måde.«

Som eksempel nævner den royale ekspert en episode fra tidligere på sommeren, hvor Meghan - der af dele af den britiske presse har fået navnet 'prinsesse besværlig' (Duchess Difficult, red.) - tidligere nægtede at posere for de fremmødte fotografer i forbindelse med en Serena Williams-kamp under Wimbledon.

Ved samme begivenhed fik hun angiveligt spærret 40 sæder, så hun kunne se sin venindens tenniskamp i fred - et privilegium som hendes svigermor, Dronnings Elizabeth, aldrig har benyttet sig af i sine 66 år på tronen.

Meghan Markle ser sin veninde Serena Williams spille Wimbledon den 4. juli 2019. Foto: WILL OLIVER Vis mere Meghan Markle ser sin veninde Serena Williams spille Wimbledon den 4. juli 2019. Foto: WILL OLIVER

Det er dog ikke kun Hertuginde Meghan, der skaber røre i det britiske kongehus. Også hendes ægtemand Prins Harry har ifølge den royale ekspert truffet nogle interessante beslutninger i løbet af sommeren.

Eksempelvis da han, efter det kom frem, at parret fløj med privatfly fire gange i løbet af 11 dage i forbindelse med en ferie i Sydfrankrig, forklarede sig med, at det var for at værne om sin families sikkerhed.

Den kommentar faldt blot få dage efter, at hans bror, Prins William, sammen med Kate Middleton og parrets tre børn, blev fotograferet, mens de steg ombord på et kommercielt fly, der skulle fragte dem til deres feriedestination.

Det blev også set som stik mod storebror William, da Prins Harry i et interview med British Vogue sagde, at han kun vil have to børn for at belaste miljøet så lidt som muligt - velvidende at hans bror har tre børn.

Pressen har spekuleret i, at der skulle være splid mellem 'The Cambridges' og 'The Sussexes'. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Pressen har spekuleret i, at der skulle være splid mellem 'The Cambridges' og 'The Sussexes'. Foto: PETER NICHOLLS

Selvom hertuginde Meghan og prins Harry har været meget i vælten, er der også flere, der offentligt har forsvaret parret. Blandt andet den amerikanske sangerinde Pink.

'Jeg er glad for at se, at der er nogen, der kommer til hertugen og hertuginden af Sussex' forsvar. Den måde, som folk behandler hende, er den mest offentlige udgave af mobning, jeg har set i et stykke tid.' skrev Pink i august på Instagram.

Også talkshow-værten Ellen DeGeneres har offentligt udtrykt støtte til parret på Twitter.

'Portia og jeg mødte Prins Harry og Meghan i England for at tale om deres arbejde med naturbeskyttelse. De er de mest jordnære, medfølende mennesker. Forestil dig at blive angrebet for hver lille ting, du gør, når alt, du prøver på, er at gøre verden til et bedre sted.'