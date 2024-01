Har du undret dig over kong Frederiks høje udgivelsestempo?

Tre dage efter søndagens tronskiftet har han allerede en ny bog på gaden, hvilket kan undre i lyset af dronning Margrethe, ifølge Kongehuset, først orienterede sine sønner om sin abdicering den 28. december.

Altså for blot tre uger siden.

B.T. har spurgt pressechef for Politikens forlag Christina Zemanova, hvordan de har nået at få bogen 'Kongeord' klar så hurtigt.

Bogen 'Kongeord' udkom onsdag den 17. januar 2024. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Bogen 'Kongeord' udkom onsdag den 17. januar 2024. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Hun svarer ikke direkte på spørgsmålet, men henviser til bogens forord, hvor der står, at 'bogen er blevet til på grundlag af en række samtaler på Amalienborg, mens Kongen endnu var kronprins'.

I bogens noter kan man yderligere se, at den er trykt i 2024.

B.T.s underholdningschef, Fie West, der følger Kongehuset tæt og er vært på podcasten 'Kongehuset bag kulissen', forstår godt, hvis man undrer sig over, hvordan kong Frederik har kunnet nå at lave bogen.

Hun har to bud på et svar:

»Det kan godt være, at Kongehuset har meldt ud, at kong Frederik og prins Joachim fik beskeden den 28. december - men vi ved jo ikke, om Kongen også har fået en melding tidligere.«

Fie West fortsætter:

»Derudover er det værd at bemærke forfatteren bag bogen - Jens Andersen. Han udgav portrætbogen om Kronprinsen, 'Under bjælken', i 2017, så de to har i hvert fald kendt hinanden i syv år.«

»Kronprinsen har jo altid vidst, han en dag skulle tage over - så det er måske ikke utænkeligt, at man har arbejdet løst på bogen i længere tid, uden nødvendigvis at vide, præcis hvornår den skulle udgives.«

Dronning Margrethe underskriver erklæring om abdikation i Statsrådet på Christiansborg Slot i København søndag den 14. januar 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe underskriver erklæring om abdikation i Statsrådet på Christiansborg Slot i København søndag den 14. januar 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hun tilføjer:

»Det betyder også, at Kongens valgsprog sandsynligvis har ligget fast i længere tid, end vi har troet, da det jo fylder en del i bogen.«

»Men det rent lavpraktiske i den her proces er ret spændende. For man må formode, at der har været plads til ændringer i sidste øjeblik efter tronskiftet, så der er nok nogle på forlaget, der har haft travlt her op til udgivelse.«

Uanset hvad har man holdt udgivelsen hemmelig til det sidste.

Kong Frederik X under proklamationen på Christiansborgs Slotsplads i København søndag den 14. januar 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik X under proklamationen på Christiansborgs Slotsplads i København søndag den 14. januar 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Direktør for butikskæden Bog & Idé Marianne Lyngby Pedersen fortæller til B.T., at de godt var blevet varslet, at der ville udkomme en bog med royal islæt.

Men det var først, da den landede i butikkerne onsdag morgen, at de var klar over, at det var en bog med kong Frederik.

»Vi gættede på, at det enten var prins Joachim eller nogen længere ude. At det var vores nye konge, havde vi ikke fantasi til at forestille os. Man må sige, at det er noget af et scoop for forlaget,« udtaler Marianne Lyngby Pedersen.