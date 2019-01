Danmarks håndboldherrer fik en uventet præmie med, da de søndag modtog deres guldmedaljer; kronprinsen deler nemlig ikke krammere ud til hvem som helst.

»Frederik er sportens kronprins og elsker håndbold. Han tør være sig selv og vise, at man ikke bliver mindre kronprins af kramme en svedig håndboldspiller,« siger Søren Jakobsen.

Det er ikke normalt, at man ser de royale dele store, intime kram ud for åben skærm, men så igen, så er det ikke hver dag, at Danmark bliver verdensmestre i håndbold. Men forfatter og kongehusekspert, Søren Jakobsen, mener, at det er mere end det.

Han ser de store følelser, og den fysiske løssluppenhed, som et indblik i et kongehus i forandring. Kronprinsen er en folkelig person, som gerne vil være tættere på befolkningen end dronningens generation.

Fløjspilleren Casper U. Mortensen får et kram guldmedaljen af kronprinsen. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, det falder i rigtig god tråd med den moderniseringsprocess kongehuset er i gang med. Han viser, at det hele ikke behøver være så højtideligt,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

»Det er godt, at han gør det. Så kan folk se, at han er vild med spillet, og det skaber en fin linje fra noget ophøjet til at være nede på jorden. Han er bare sig selv«.

Kronprins Frederik har altid været en meget fysisk person, som har stor interesse i sport. Han blev i 2017 genvalgt som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor han kan præge international idræt med danske værdier.

Derfor er det for Søren Jakobsen helt naturligt, at kronprinsen gør tingene på sin egen måde - også når det kommer til sport, og især nu hvor Dronning Margrethe træder mere i baggrunden.

H.K.H Frederik kan ikke holde stoltheden tilbage, efter han har givet stjernespilleren Mikkel Hansen et stort kram. Foto: Henning Bagger

»Han ser folk i øjenhøjde, og det er vigtigt, at han påtager sig den rolle, som vi har set til eksempelvis Royal Run og nu til håndboldfinalen,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

»Han er ikke den store taler, men han kan noget andet. Når der kommer flere internationale begivenheder til Danmark, så vil det også være naturligt, at han kommer til at være der«.

Kronprinsen har også en forståelse for, hvad det vil sige, at levere en sådan præstation, som håndboldlandsholdet har gjort til dette verdensmesterskab, fortæller Søren Jakobsen og påpeger, at Frederik selv er sportsmand.

»Han er gammel frømand og ved, hvad det fysisk kræver. Holdet viste en klasse, der ikke er set før, og selvom de havde tabt, så er jeg sikker på, at han stadig havde delt kram ud, « siger Jakobsen.