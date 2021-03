»Det er på ingen måde utænkeligt, at Meghan er blevet bedt om at skrue ned og undgå at skygge for Kate.«

Sådan lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen, der kalder det almindelig kutyme i kongehuse verden over, at man promoverer og har en bevidst kommunikationsstrategi i forhold til, hvilke royale der bliver fremstillet bedst.

Udmeldingen kommer, efter Meghan Markle og prins Harry i det efterhånden famøse interview med Oprah Winfrey fortalte, hvordan man i kongehuset tilsyneladende bad Meghan om at nedtone sig efter en ellers vellykket tur til Australien.

Ifølge kongehuseksperten er det dog ikke noget, der bør komme bag på parret.

»Det kan let ske, at det har været derfor, at de har følt, at de har været tilsidesat af kongehuset. De har måske ikke tænkt over spillereglerne, for sådan er reglerne nu engang.«

Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex stand with Kate, Duchess of Cambridge and Britain's Prince William at Westminster Abbey for a Commonwealth Day service in London, Britain March 11, 2019. Richard Pohle/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex stand with Kate, Duchess of Cambridge and Britain's Prince William at Westminster Abbey for a Commonwealth Day service in London, Britain March 11, 2019. Richard Pohle/Pool via REUTERS Foto: POOL

Kate står nemlig foran i køen, når det gælder, hvem der er højest i det royale hierarki.

Hun er gift med prins William, som en dag står til at skulle arve den britiske trone efter sin far, prins Charles, når prins Charles engang bliver konge, efter dronning Elizabeth ikke er regent mere.

»Så dem, der er længst fremme i rækkerne, skal ikke overskygges af dem, der har mindre betydning for kongehuset. Det har været en del af jobbeskrivelsen, at de har forskellig rang.«

»Det er bevidst og fuldstændig efter kongehusets rammer at ligge sådan en strategi.«

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, are interviewed by Oprah Winfrey in this undated handout photo. Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS/File Photo Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, are interviewed by Oprah Winfrey in this undated handout photo. Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS/File Photo Foto: HARPO PRODUCTIONS

Det er ikke kun førhen, at kongehuset har benyttet sig af strategisk kommunikation.

Efter det store interview har kongehuset været offentligt ude for at kommentere på mange af de anklager, som Meghan og Harry er kommet med i deres interview.

Pressemeddelelsen fra den royale familie er kort, men viser, at den royale familie er dybt berørt over de problemer, som Meghan og Harry har været igennem.

De er også bekymrede over de anklager, parret er kommet med – specielt racismeanklagerne, som de nu vil undersøge nærmere.

»Det er lidt af en helgardering. Kongehuset håber på, at de har sat et punktum. Det er et forsøg på at omfavne Meghan og Harry og samtidig tage afstand fra dem,« fortæller Lars Hovbakke Sørensen

»De siger, de elsker Harry og Meghan, men samtidig gør de et nummer ud af, at de forskellige udtalelser og interne diskussioner kan være blevet opfattet forskelligt mellem parterne.«