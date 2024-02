Under sit besøg i Polen holdt kong Frederik onsdag aften en kort tale i forbindelse med en officiel middag i hovedstaden Warszawa, hvor også Polens præsident var æresgæst.

Kong Frederik sluttede sin tale med to små ord, der kan vise sig at have en stor betydning.

Ordene var 'Na zdrowie'.

Udtrykket betyder kort og godt 'skål', og umiddelbart kunne man måske mene, at det var lige jovialt nok til en formel middag som konge - med en præsident i selskabet. Men tværtimod kan de små ord være enormt velvalgte fra Kongens side.

Det fortæller Polen-ekspert Anna Werenberg til B.T.

»Polakker skåler meget, og man har en kultur for skåltaler, så jeg tror ikke, nogen har syntes, det var mærkeligt,« forklarer hun.

Kong Frederik X ved en Grand Dinner i Kubicki-arkaden ved Kongeslottet i Warszawa, Polen, onsdag den 31. januar 2024.

Tværtimod kan sådan en lille bemærkning være med til at skabe et bånd under sådan en tur.

»Mange kan godt lide, at det bliver hyggeligt og uformelt - det er med til at skabe tillid,« lyder det fra Anna Werenberg.

Hun uddyber:

»Polakkerne kan håndtere mange forskellige kulturer. Det der betyder noget er, hvad vi reelt har med. Er der indhold i de teknologier, vi kommer med. Er der reelle partnerskaber, som polsk erhvervsliv og befolkning får glæde af.«

Kong Frederik er onsdag til fredag på et erhvervsfremstød i Polen, der har fokus på energieffektivitet og klimavenligt landbrug.

