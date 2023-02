Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag undergik dronning Margrethe en ifølge kongehuset 'omfattende' operation.

Den uspecificerede rygoperation var veloverstået, og allerede dagen efter var den 82-årige monark »oppe at gå en lille tur,« fortalte kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til Ritzau.

Og det er godt nyt, forklarer Tom Bendix, der er professor emeritus i rygsygdomme, til B.T.

»Under en genoptræning gælder det om at få ryggen i gang igen med det samme. Det har vist sig at være bedre end at gå og være meget påpasselig. Men det er klart, når man er blevet opereret, at så skal der lige gå nogle uger, hvor det skal gro nogenlunde sammen, så man skal ikke lave vild gymnastik i den periode,« forklarer rygprofessoren.

Tom Bendix understreger dog, at der kan være mange muligheder for, hvilket forløb dronning Margrethe nu skal igennem.

Kongehuset har nemlig ikke ønsket at oplyse, hvilken slags operation som den 82-årige dronning har gennemgået.

Dog ville det ikke være underligt, hvis operationen er en opfølgning på den operation for spinalstenose, som dronning Margrethe undergik for 20 år tilbage, forklarer Tom Bendix.

Hvis det er en opfølgende operation for spinalstenose – som også er den hyppigste rygoperation for personer over 80 år – så vil Dronningen, hvis hun er blevet opereret samme sted i ryggen som dengang, have fået fjernet noget mere knogle eller det arvvæv, der er blevet dannet siden sidste operation.

Dronning Margrethe ankommer til gallamiddag på Christiansborg Slot under fejringen af hendes 50-års regeringsjubilæum, søndag den 11. september 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe ankommer til gallamiddag på Christiansborg Slot under fejringen af hendes 50-års regeringsjubilæum, søndag den 11. september 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor vil den som udmeldt smerteplagede dronning formentligt allerede have det bedre ret hurtigt efter operationen.

»I starten vil der stadig være hævelser omkring det opererede område, men alene det, at man har fået fjernet det hårde væv, der presser nerverødderne sammen, vil betyde, at man hurtigt kan være i gang igen,« forklarer rygprofessoren.

Først skal Dronningen dog være indlagt i formentligt omtrent en uges tid på Rigshospitalet.

»Indlæggelsesforløb bliver gennemgående kortere, end de var i gamle dage, hvor der kunne gå uge efter uge. I dag bliver mange udskrevet ganske tidligt,« bemærker Tom Bendix.

Da det er Dronningens anden rygoperation, kan den følgende genoptræning og heling dog tage længere tid, end de måneder, hun måtte genoptræne sin ryg ved den første operation.

»Det skyldes, at det væv, der var blevet håndteret ved operationen er blevet til arvæv, hvilket i sig selv kan have været med til at lave nogle af de gener, der kan have været,« forklarer Tom Bendix.

Kongehuset har endnu ikke meldt ud, hvor længe man forventer genoptræningsforløbet vil tage, kun at det vil være en 'længere periode'.

Men skal det gå bedst muligt, har rygprofessoren et klart råd til dronning Margrethe.

»Jeg ville først og fremmest råde hende til at holde op med at ryge i en periode. Det skal jo hele, alt det, der er blevet skåret i og gjort ved i ryggen, og man ved, at det gennemsnitligt går dårligere, hvis man ryger, end hvis man ikke gør,« forklarer Tom Bendix.

»Men det er jo også et frit land, så det er også fair nok, hvis hun ikke vil det. Men hun må i gang med at bevæge sig og få trænet lidt.«