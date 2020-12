Ilden i pejsen knitrer, julelysene bliver tændt, og et ønske om en god jul sendes ud til danskere landet over.

På det danske kongehus' Instagram-side blev der søndag ønsket god jul til alle fra kronprinsparret og deres fire børn, og videoen er lige, som den skal være, forklarer ekspert i sociale medier Nathalie Larsen.

»Det er sådan et lille julekort til hele Danmark. Med et meget professionelt setup bliver der givet lidt håb til hele landet, og så får man lige muligheden for et øjeblik med nærvær fra kronprinsfamilien,« siger hun og uddyber:

»I kongehuset skal man holde en balance mellem det mere officielle og det nære på sociale medier. De skal selvfølgelig stadig bevare noget mystik, men det er også vigtigt, det ikke kun bliver officielle opslag, for så kunne det lige så godt være en hjemmeside. Så bliver det fladt. Derfor er det også godt, at der er mulighed for, at kronprins Frederik deler et billede, hvor han er nyklippet efter coronanedlukningen, som vi har set det tidligere.«