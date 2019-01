'Denne morgens forfærdelige togulykke på Storebæltsbroen berører mig dybt. Mine tanker og min dybeste medfølelse går til såvel de efterladte og deres familier som til de tilskadekomne.'

Sådan lød det fra dronning Margrethe onsdag eftermiddag, efter seks personer blev dræbt og 16 såret i en ulykke, der fandt sted på Storebæltsbroen.

Og det er specielt, at dronningen udtaler sig på den måde. Det mener kongehusekspert Søren Jakobsen:

»Dronningens udtalelse skal ses i lyset af, at det er en international begivenhed, og det er meget naturligt i forlængelse af hendes egen nytårstale, hvor hun også kom ind på, at man skal vise omsorg for hinanden. Det gør hun med den her udtalelse.«

Søren Jakobsen mener dermed, at det er vigtigt, at dronning Margrethe står frem oven på de tragiske omstændigheder.

»Det er rettidig omhu, at hun gør det. Det er godt for kongehuset som institution, at de viser, de følger med i sådan nogle begivenheder.«

Foreløbigt har Havarikommissionens souschef og havariundersøger, Bo Haaning, vurderet, at en trailer blev revet løs på grund af blæst, og at den var skyld i ulykken.

Svaret på, hvorfor det kunne ske, må vi formentlig vente længe på at få at vide.

Myndighederne er endnu ikke kommet med yderligere oplysninger om de dræbte i ulykken - hverken identitet, alder eller nationalitet.

Det vil man først gøre, når ofrene er identificeret og deres pårørende er blevet underrettet om den tragiske ulykke.

Biltrafikken blev genoptaget onsdag middag, mens togtrafikken foreløbigt er indstillet.

Dermed skal man tage en togbus, hvis man skal transporteres mellem Nyborg og Korsør.

Fyns Politi opfordrer stadig til, at bilister, der kører forbi ulykkesstedet, ikke sætter farten ned og tager billeder eller video af respekt for ofrene.