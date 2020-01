Det har ikke skortet på negative artikler i de engelske aviser omhandlende Meghan Markle og den britiske prins Harry, siden parret blev gift i 2018.

Efter at det royale par i starten af det nye årti valgte at trække sig tilbage fra deres roller i det britiske kongehus, har især Meghan Markle været udsat for kritik.

Og nu viser en analyse foretaget af den britiske avis The Guardian, at hele 43 procent af artiklerne i 14 af de engelske aviser i en periode fra maj 2018 til januar 2020 har været negativt vinklede.

Til sammenligning har artikler i samme periode omhandlende Kate Middleton, prins Williams hustru, blot været negative i otte procent af tilfældene.

Ifølge en analyse fra engelske The Guardian er hele 43 pct. af artiklerne om Meghan Markle fra maj 2018 til januar 2020 negative. Blot otte pct. af artiklerne om Kate Middleton i samme periode var negative. Foto: Neil Munns Vis mere Ifølge en analyse fra engelske The Guardian er hele 43 pct. af artiklerne om Meghan Markle fra maj 2018 til januar 2020 negative. Blot otte pct. af artiklerne om Kate Middleton i samme periode var negative. Foto: Neil Munns

I en artikel fra det amerikanske medie BuzzFeed News, hvor mediet har sammenlignet 20 artikelrubrikker fra en række britiske aviser, ses forskellene på mediernes vinklinger, der bakker op om analysen fra The Guardian.

Blandt andet er der fundet to artikler frem, der omhandler Kate Middleton og Meghan Markle under deres graviditeter.

I begge artikler fokuseres der på, at de to kvinder holder på deres babybuler.

I den ene artikel roses Kate Middleton for at vise bulen frem, mens Meghan Markle får kritik for at gøre det samme.

Kate Middleton har ikke været genstand for nær så mange negativt vinklede artikler ifølge The Guardians analyse. Foto: POOL Vis mere Kate Middleton har ikke været genstand for nær så mange negativt vinklede artikler ifølge The Guardians analyse. Foto: POOL

Hvorfor er det så, at de engelske medier tilsyneladende går mere kritisk til værks, når det omhandler Meghan Markle?

Ifølge Lone Theils, der er journalist og tidligere London-korrespondent, skyldes de mange negative historier Meghan Markles indvirkning på prins Harry.

»Det, som har irriteret mange briter, er, at Meghan har været så politisk korrekt. Prins Harry var kendt som en spradebasse. Han var en partyfyr, og så blev han gift, kedelig og vandkæmmet. Mange sad med fornemmelsen af, at det var Meghans skyld,« siger Lone Theils til B.T.

Lone Theils fortæller også, at parrets udtalelser om, at de kun vil have maksimalt to børn af hensyn til klimaforandringerne, er faldet mange for brystet.

Lone Theils fortæller, at mange af de kritiske historier om Meghan Markle skyldes, at prins Harry har mistet sin image som en spradebasse, efter at parret blev gift. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Lone Theils fortæller, at mange af de kritiske historier om Meghan Markle skyldes, at prins Harry har mistet sin image som en spradebasse, efter at parret blev gift. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Kongehuset skal ikke være politisk, hvilket derfor irriterer mange, og så går man efter at finde fejl, fordi hun (Meghan, red.) fremstår så perfekt,« siger hun.

I en artikel hos det engelske medie The Guardian skriver avisens tidligere chefredaktør Alan Rusbridger, at de mange negative historier skyldes flere ting.

Blandt andet nævner han, at flere af de store britiske medier har sager kørende med prins Harry og hertuginde Meghan, der i flere tilfælde har sagsøgt aviserne for at viderebringe private oplysninger.

Et eksempel på det kunne ses, da avisen Mail on Sunday bragte et privat håndskrevet brev fra Meghan Markle skrevet til hendes far, Thomas Markle. Det fik efterfølgende parret til at annoncere, at de ville sagsøge avisen.

Ifølge Lone Theils har sagsanlægget da heller ikke gjort situationen nemmere for det royale par.

»Det er helt uset. Tidligere har de kongelige bidt det i sig. At de reagerer på det, er et brud på traditionerne, og det fik hele tabloidpressen op på barrikaderne med de her ting,« siger hun og fortsætter:

»Man kan i bakspejlet diskutere, om det var smart, for forholdet til pressen gik fra at være venligt til at være en åben krig,« siger Lone Theils.

Lone Theils tilføjer, at når sagsanlægget på et tidspunkt skal afgøres, vil det ikke nødvendigvis falde ud til prins Harry og hertuginde Meghans fordel.

Prins Harry og hertuginde Meghan har valgt at vende det britiske kongehus ryggen. Ifølge Lone Theils får parret dog svært ved at slippe for pressen af den grund. Foto: Dominic Lipinski Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan har valgt at vende det britiske kongehus ryggen. Ifølge Lone Theils får parret dog svært ved at slippe for pressen af den grund. Foto: Dominic Lipinski

»Advokaten for Mail on Sunday har bedt om at få udleveret en sms-korrespondence mellem Meghan og en af hendes veninder. Som jeg ser det, har de to muligheder. Enten dropper de sagen, eller også affinder de sig med, at der kan komme flere private oplysninger frem,« siger Lone Theils.

Den tidligere London-korrespondent kalder samtidig parrets saganlæg mod avisen Mail on Sunday for 'en fejlvurdering, der skaber flere problemer'.

Ifølge hende har parret med deres seneste udmelding om, at de vil trække sig tilbage fra det britiske kongehus, heller ikke øget mulighederne for at undvige den tabloide presse og paparazzierne i fremtiden.

»Det er ikke realistisk, at de slipper for pressen nu ved at trække sig tilbage. Om muligt har de gjort sig selv endnu mere interessante.«