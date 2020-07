Da prins Joachim fredag blev ramt af en blodprop i hjernen og efterfølgende opereret i Toulouse, Frankrig, skete det på et kritisk tidspunkt i den 51-årige prins’ liv.

Han stod på nippet til at tage hul et helt nyt kapitel i livet og havde for alvor vind i sejlene på flere måder, forklarer Berlingskes kongehusekspert, Thomas Larsen.

Fra 1. september skulle prins Joachim nemlig være forsvarsattaché ved Danmarks Ambassade i Paris.

Op til har prins Joachim det seneste år gået på den militære lederuddannelse École Militaire i Paris - en af de højst rangerende militære uddannelser i Frankrig.

»Han stod og skulle i gang med et nyt og spændende afsnit i livet, som jeg ved, han har set meget frem til. Det er på mange måder en drømmestilling for ham. Det var en ny begyndelse, og han havde fundet sin egen sti,« siger Thomas Larsen.

Det seneste år på École Militaire i Paris har foregået under et stort arbejdspres og budt på seks arbejdsdage om ugen.

»Det har været et krævende år. Det er en meget krævende uddannelse, og han har selv givet udtryk for, at der skulle altså arbejdes igennem. Prins Joachim har været på et hold med en masse knivskarpe hjerner, og det foregår på et meget højt niveau,« siger Thomas Larsen.

Han understreger, at han ikke gisner om, hvorvidt det store pres har været en udløsende faktor for blodproppen.

»Hvis der er nogen, der var rustet til det, så er det prins Joachim. Han mestrer det franske sprog, og han har været rådgiver for forsvarschefen i Danmark, så han færdes meget hjemmevant i sikkerhedspolitiske diskussioner,« siger Thomas Larsen:

»Der er ingen tvivl om, at han stod overfor noget, som kunne bringe alle hans talenter i spil til gavn for Danmark. Det har været en drøm for ham at få sådan en stilling.«

Det militære var ikke det eneste område, prins Joachim har haft medvind på.

»Det sidste år har været et meget stort gennembrud for prins Joachim. Det var helt unikt, at han blev optaget på den franske militærskole. Og så fik han et folkeligt gennembrud, da han var vært på en række udsendelser på DR sidste efterår,« siger Thomas Larsen:

»Der viste han en helt nye side af sig selv, og der var mange danskere, der tog godt imod ham.«

Nu venter alle på at høre, hvordan prins Joachim har det.

Operationen er gået godt, lyder det fra Kongehuset, og prins Joachims tilstand er stabil.

»På de politiske reaktioner, vi har set, tror jeg virkelig, at der er mange, der håber meget på, at han kan komme tilbage og være i det job som forsvarsattaché. Vi må håbe, at han kan forfølge den sti,« siger Thomas Larsen.