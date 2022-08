Lyt til artiklen

'Uheldig timing'.

I starten af september besøger prins Harry og hertuginde Meghan Storbritannien for første gang siden dronning Elizabeths regentjubilæum i juni.

Det royale par, der har boet i USA siden 2020, skal i perioden 5.-8. september deltage i et par arrangementer i London og Manchester, og i den forbindelse skriver Daily Mail, at de formodentlig vil aflægge Dronningen et besøg.

Men er det nu så smart?

Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: DYLAN MARTINEZ

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen påpeger, at besøget kolliderer med udnævnelsen af den nye britiske premierminister og mener derfor, at der er tale om 'uheldig timing'.

»Ikke mindst, fordi Dronningen jo spiller en stor rolle i udnævnelsen,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen, der fortsætter:

»Når Harry og Meghan kommer anstigende midt i det, kan det ikke undgå at forstyrre tingenes gang, fordi medierne bruger ekstremt meget tid på Harry og Meghan. Det ved parret udmærket godt, og derfor bliver det lidt upassende.«

Prins Harry og hertuginde Meghan flyttede i 2020 til USA i et forsøg på at få fred fra pressen og valgte samtidig at trække sig som 'fremtrædende medlemmer' af kongehuset.

De har siden da flere gange været tilbage i Storbritannien, men de har ikke folkets opbakning, lyder vurderingen fra Jacob Heinel Jensen, der selv var til stede i London under fejringen af dronning Elizabeth i juni.

»Prins Harry og hertuginde Meghan er ekstremt upopulære i Storbritannien, og under Dronningens 70-års-jubilæum i London lykkedes det mig ikke at finde en eneste brite, der glædede sig over deres deltagelse i festerne. Faktisk sagde flere, at de bare skulle holde sig helt væk fra landet.«

Han tilføjer:

»Derfor er det svært at forestille sig, at de vil få en varm velkomst, når de vender hjem for første gang siden.«

Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: BRENDAN MCDERMID

Jacob Heinel Jensen forklarer videre, at det først og fremmest skyldes deres afsked med Storbritannien, der i medierne blev døbt 'Megxit'.

»Derudover skyldes det også interviewet med Oprah Winfrey, som briterne har reageret så kraftigt på. Meghan bliver set som en snobbet og elitær Hollywood-skuespiller, der har erklæret krig mod briternes elskede kongehus og stjålet deres prins. Det er bestemt ikke nogen vindersag. Tværtimod,« slutter han.

Under dronningens regentjubilæum nåede prins Harry og hertuginde Meghan kun at hilse kort på dronning Elizabeth.

Dronningen opholder sig for tiden på slottet Balmoral Castle i Skotland, men forventes at være tilbage i London 6. september for at møde Storbritanniens nye premierminister, der bliver udnævnt dagen før.