Kronprinsesse Mary synes, hendes mand, kronprins Frederik, stadig står knivskarpt i et sæt cykeltøj i lyccra, afslørede hun i sin tale ved hans 50-års fødselsdag.

Alligevel kan det godt være, Kronprinsen skal til at overveje, om hans vildeste eventyr skal lægges bag ham.

Tirsdag meldte Kronprinsen ud, at han ikke kan løbe med ved VM i Cross Country, som planen ellers var. Han har nemlig overbelastet sit knæ.

Kongehusekspert Søren Jakobsen slår fast, at officielle pligter bør komme forud for hans kærlighed til fysiske udfoldelser.

Udpluk af Kronprinsens sportslige præstationer: 2000: Tilbagelagde 2800 kilometer med Siriuspatruljen på en fire måneder lang ekspedition.

Tilbagelagde 2800 kilometer med Siriuspatruljen på en fire måneder lang ekspedition. 2003: Kronprins Frederik har deltaget i en række mesterskaber i dragesejlads. Den bedste placering opnåede han med en fjerdeplads til Europamesterskaberne.

Kronprins Frederik har deltaget i en række mesterskaber i dragesejlads. Den bedste placering opnåede han med en fjerdeplads til Europamesterskaberne. 2005: Polartur 2 uger

Polartur 2 uger 2012: Frederik har flere gange gennemført det 90 kilometer lange svenske langrendsløb Vasaloppet. Den bedste tid fik han ved sit første løb med tiden 6:36:32.

Frederik har flere gange gennemført det 90 kilometer lange svenske langrendsløb Vasaloppet. Den bedste tid fik han ved sit første løb med tiden 6:36:32. 2013: Frederik skrev historie, da han var den første royale person nogensinde til at gennemførte en Ironman. Dette gjorde han i tiden 10:45:32.

Frederik skrev historie, da han var den første royale person nogensinde til at gennemførte en Ironman. Dette gjorde han i tiden 10:45:32. 2015: 300 kilometer cykelløb i Sverige. Kronprinsen har seks gange løbet strækningen på 42,195 km. i rene maratonløb. Hans hurtigste tid er 3 timer, 6 minutter og 49 sekunder.

Den næste tid skal Kronprinsen nemlig abejde hårdt, og det bliver ikke mindre belastende, hvis han en dag skal være majestæt i Danmark.

»Det er vigtigt, han passer på sig selv, fordi det er nu, hans egentlige gerning som reserve-regent starter. Der kommer en hel masse ting, hvor det er vigtigt, han kan stå og gå,« siger kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen.

Han siger, at selvom der ikke egentlig er nogen begrænsninger for, hvor meget en repræsentant for kongehuset kan melde sig syg, så kommer meget af arbejdsbyrden til at ligge på kronprins Frederiks skuldre i fremtiden.

»Inden ret længe er vi dér, hvor prins Joachim forlader landet, så den eneste reserve er prinsesse Benedikte, og vi har en aldrende dronning, som snart er 79,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

Synes du, at kronprinsen skal blive bedre til at passe på sit helbred?

»Det er klart, at han skal passe på sig selv og vælge, om han eksempelvis skal på risikable skiture.«

Kronprinsen har igennem årene præsteret nogle vilde fysiske sejre. Han har gennemført en ironman, han var én ud af kun fire frømænd, da deres hold blev færdige, og så har han cyklet et cykelløb på 300 km natten før, han skulle deltage ved et bryllup.

Det kan dog være, at titlen som konge af Danmark skal komme før titlen som konge af udholdendhed. Også så han netop kan dele sin kærlighed med sport med danskerne.

»'Royal Run' kommer senere, og der skal han være klar, for det er hans store satsning,« siger Jakobsen om det løb, hvor Kronprinsen fejrede sin 50-års fødselsdag sammen med danskerne. Løbet vender tilbage 10. juni i år.