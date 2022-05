Den tidligere spanske konge, Juan Carlos, vender nu tilbage til Spanien efter to år i eksil

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Juan Carlos har været i eksil i De Forenede Arabiske Emirater, efter det i 2020 kom frem, at han var blevet beskyldt for korruption og skatteunddragelse.

Som følge af efterforskningen valgte den tidligere konge at flygte til De Forenede Arabiske Emirater, hvor han har opholdt sig siden.

Den spanske konge mistede nemlig sin immunitet, efter han i 2014 abdicerede og overlod tronen til sin søn, og derfor kunne han godt straffes for kriminelle handlinger.

Men nu er den 84-årige konge altså vendt retur til sit hjemland, efter retsundersøgelser mod ham er blevet henlagt.

Hans søn, Kong Felipe skulle have sagt god for, at faderen kunne vende tilbage til Spanien.

Kritikere mener ellers, at det kun vil skade monarkiet, at Juan Carlos vender tilbage.

Juan Carlos var i forvejen ramt af en del skandaler, da han forud for sin abdikation i 2014 blev afsløret i at have stribevis af elskerinder.