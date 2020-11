Den spanske ekskonge Juan Carlos er allerede hovedperson i en sag om korruption, og nu følger endnu en i rækken.

Denne gang drejer det sig om mistænkelige beløb, der er blevet trukket fra en række konti.

Ifølge avisen Oeldiario har ekskongen og øvrige familiemedlemmer trukket beløb, som ikke er knyttet til konti i kongefamiliens eget navn. Det skriver The Guardian.

Transaktionerne fandt angiveligt sted mellem 2016 og 2018 og er dermed sket, efter ekskongen mistede sin immunitet, da han abdicerede i 2014, hvorfor han kan retsforfølges.

Juan Carlos er hovedperson i ny, potentiel skandalesag. Foto: Mariana Bazo

Undersøgelsen af kongefamilien har foregået i flere måneder, skriver Oeldiario, men er først blevet offentligt nu i november.

Det er en smule sparsomt med oplysninger i sagen mod Juan Carlos, men anklagemyndigheden i Spanien har været ude og bekræfte sagen.

Derudover er antikorruptionskontoret og anklagerne i organiseret kriminalitet, som kører sagen, blevet bedt om at aflevere deres materiale til højesteretten, hvilket betyder, at sagen – ifølge anklagemyndigheden – »kan fortsætte, indtil en konklusion ligger klar«.

Sagen kommer efter en periode på mange år, hvor Juan Carlos ikke ligefrem har væltet sig i positiv omtale.

Juan Carlos abdicerede i 2014, hvorfor han kan retsforfølges for tiden herefter. Foto: Sergio Barrenechea

I 2012 begyndte nedturen for alvor for ekskongen og det spanske kongehus i det hele taget, da det offentligt kom frem, at ekskongen var indblandet i en anden korruptionsskandale.

Elskerinder, mens han har besiddet tronen, har der også været flere af, og i juni blev det officielt meldt ud, at Juan Carlos var hovedpersonen i endnu en sag om mistænkelig korruption.

Juan Carlos bliver undersøgt i forbindelse med kontrakter, som er indgået i Saudi-Arabien om en højhastighedsjernbane.

Blandt andet har Juan Carlos modtaget 100 millioner dollar – 627 millioner kroner – på sin schweiziske bankkonto fra Saudi-Arabien. 482 af disse millioner er han beskyldt for at have overført til Corinna zu Sayn-Wittgenstayn – hans tidligere elskerinde. Angiveligt som en gave.

Kong Juan Carlos I og dronning Sofia undersøges begge. Foto: JOSE LUIS ROCA

Anklagerne går dog på, at der var tale om hvidvaskning.

Juan Carlos har selv afvist at kommentere beskyldningerne. Dog bliver det ikke bedre, at Juan Carlos – der i verdens medier beskrives som 'skandalekongen' – bor i De Forenede Arabiske Emirater, hvor han opholder sig i eksil.

Det vides ikke, om Juan Carlos' nuværende sag om transaktioner mellem de mistænkelige konti har relevans til sagen i Saudi-Arabien.

Ud over Juan Carlos bliver også hans kone, Sofia, samt andre unavngivne familiemedlemmer undersøgt i sagen.