Lille prins Henrik og prinsesse Athena har flere gange sagt til deres mor, prinsesse Marie, at de gerne vil med ud og hjælpe, når deres mor tager ud i verden for at se på nødhjælpsarbejde.

Og det får de også lov til. Når de bliver større. Det fortæller prinsesse Marie i et eksklusivt interview med B.T. i Uganda, hvor hun har været den forgangne uge. Prinsessen fortæller også om, hvordan hun har det med at leve et privilegeret liv og samtidig se folk i nød.

Børn står prinsesse Maries hjerte nær. Det så man tydeligt, da prinsessen som protektor for Folkekirkens Nødhjælp besøgte flere landsbyer for at se på udviklingsprojekter.

Men hvordan har hendes kongelige moderhjerte det med at se de små børn, der ikke altid får mad nok?

Her møder prinsesse Marie en flot flygtningebørn fra Sydsudan. Foto: Bax Lindhardt

»Det er det, der tager min opmærksomhed, hver gang jeg skal besøge et projekt. Så lige pludselig ser jeg nogle børn og så: Det er uforståeligt. Så jeg er meget påvirket af det,« siger prinsesse Marie.

Hun gør selv meget ud af at fortælle sine børn om de ture, hun er på.

»Altid, jeg viser dem billeder. For først skal jeg forklare dem, hvorfor jeg rejser fra dem. Og jeg forklarer også rigtig mange ting om klimaet, om madspild, om mange menneskers vilkår i verden. Og de er faktisk ret nysgerrige. De har lyst til at lære og stille spørgsmål,« fortæller hun.

»Så jeg taler med dem om alt, hvad jeg har oplevet, næsten. Selvfølgelig på en sød måde. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene lærer fra en tidlig alder uden at se nogle forfærdelige ting. Det kan også godt være, at de bliver inspireret til at hjælpe i fremtiden. Forhåbentlig,« tilføjer prinsessen, der altså håber på en dag at kunne tage sine børn med ud på et af besøgene.

Det er er svært ikke at blive rørt, når man møder børn, der ikke altid får mad nok, fortæller prinsesse Marie. Foto: Bax Lindhardt

»Ja, selvfølgelig kan jeg forestille mig det. Men de skal være lidt større«.

Turen til Uganda varede knap en uge, fra tirsdag morgen til mandag formiddag. Det har da heller ikke været helt let for prinsessen Marie, der har måttet efterlade 10-årige prins Henrik og otteårige prinsesse Athena hjemme i Paris, som familien flyttede til i sommer.

»Jeg har selvfølgelig savnet dem rigtig meget. Men vi taler sammen og skriver til hinanden, og jeg har lige fået en lille besked fra min lille Henrik, som sagde: 'Hvordan har du det, Mor?' Jeg glæder mig til at se dem i morgen,« fortæller prinsessen, der dog flere gange har FaceTimet med sine børn – når det var muligt at få forbindelse.

Mens vi taler, rører prinsesse Marie indimellem ved sin halskæde. Den består af et gyldent A og et gyldent H pyntet med ædelsten.

Prinsesse Marie har et A og et H i sin halskæde. Bogstaverne er forbogstaver i hendes børns navne. Foto: Bax Lindhardt

På turen til Uganda har prinsesse Marie set på mange forskellige projekter. Uganda er kendt for ikke at have de bedste rettigheder for kvinder, og i de små landsbyer er det ofte kvinderne, der arbejder hårdest, mens mændene ofte ikke laver så meget. Især mødet med flere stærke kvinder har gjort stort indtryk på prinsessen.

»Det har virkelig været imponerende at møde så mange stærke kvinde,« siger hun.

Det liv, der leves hernede, er meget langt fra det liv, som vi lever i den vestlige verden. Er det noget, prinsessen tænker over?

»Det er rigtig langt fra, og derfor er det virkelig vigtigt, at vi skal bruge vores viden til at hjælpe dem, som netop ikke har adgang til de basale ressourcer og uddannelse, fordi det er så langt fra det, vi kender. Men hvis vi samarbejder, så kommer der noget godt ud af det«.

B.T.s reporter interviewede søndag prinsesse Marie i Uganda. Foto: Bax Lindhardt

Det kan være svært ikke at have dårlig samvittighed over, at man kan vende hjem og leve det liv, som vi har. Tænker prinsessen over det?

»Det gjorde jeg før. Meget på min første rejse. Jeg var ikke god til at se det positive. Jeg var meget ked af det og kunne ikke forstå, at der var så mange. Men så tager man en anden vinkel, når man har set projekterne, og man har set, at det virker – og når man har hørt de historier, hvor det fuldstændig har ændret deres liv«, fortæller prinsesse Marie.

Klima og madspild er nogle af prinsesse Maries mærkesager. I Uganda betyder klimaforandringerne, at de lokale har svært ved at være sikre på, at høsten kommer i hus, på grund af ustabilt vejr. Prinsesse Marie forsøger selv at gøre en del for at mindske sit madspild. Noget, som hun har lært af sin mor.

»Ja, det har bare været en del af min opdragelse. Jeg troede, at alle var sådan. Men det kunne jeg se, at alle ikke var«, siger prinsessen, der beskriver turen til Uganda som 'en stærk oplevelse'.