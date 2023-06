Selvom prins Louis kun er fem år, er det efterhånden fast kutyme, at den unge prins trækker overskrifter i forbindelse med officielle optrædener.

Denne lørdag var ingen undtagelse.

Under årets Trooping the Colour, den årlige militærparade i London, kunne de fremmødte se en prins, der lavede humoristiske grimasser og havde følelserne uden på tøjet.

Det skriver The Telegraph.

Prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Iført uniform sad den lille prins eksempelvis i en hestevogn, da han sammen med sin familie kørte i hestevogn væk fra Buckingham Palace.

Undervejs måtte prinsen dog tage sig til næsen, da lugten af hestene ramte næseborene.

Mere afslappet og tilbageholdende sad hans to ældre søskende, prins George og prinsesse Charlotte.

Senere trådte den kongelige familie sædvaneligt ud på balkonen og vinkede til de fremmødte.

Den britiske kongefamilie under lørdagens Trooping the Colour. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den britiske kongefamilie under lørdagens Trooping the Colour. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Og da 70 fly senere fløj henover Buckingham Palace, kunne man forestille sig, at prins Louis legede, at han styrede et af flyene, som du kan se herover.

Endelig rakte prinsen også tunge flere gange og holdt sig for ørene, når larmen blev for meget. Det bliver lige så beskrevet i britiske medier lørdag.

Da afdøde dronning Elizabeth fejrede sit 70-års jubilæum sidste år, tiltrak den unge sig prins sig ligeledes opmærksomhed, mens hans familie tog det i mere stiv arm.

Og for en måned siden var fotograferne hurtige, da prinsen igen fik smilet frem hos folk og trak overskrifter efter et arrangement.

Prins Louise er tredje barn af prins William og hertuginde Kate.