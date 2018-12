Rygterne om at Kate og Meghan ikke kan med hinanden har svirret i flere uger. Senest skulle Kate angiveligt være blevet rasende over, hvordan Meghan talte til hendes stab.

Det får nu det britiske kongehus til at komme med en yderst sjælden udtalelse. En udtalelse som slet ikke lægger låg på spekulationerne om at forholdet mellem de to hertuginder er køligt.

Udtalelsen kommer efter at avisen The Sun - på baggrund af anonyme kilder ved hoffet - beskrev, hvordan hertuginde Kate irettesatte hertuginde Meghan, fordi hun havde kritiseret personer i Ketes stab.

»Det er aldrig sket,« udtaler en talsmand fra det britiske kongehus om episoden ifølge Fox News.

Den kategoriske afvisning af det påståede sammenstød er interessant.

For kongehuset benægter ikke, de mange andre rygter om at Kate og Meghan ikke kan med hinanden, og at der lige nu er en konflikt mellem de royale brødre Harry og William.

Anonyme kilder tæt på parrene har til den britiske tabloidavis Daily Mail sagt, at der ikke er den bedste kemi mellem de to svigerinder:

»Kate and Meghan er meget forskellige mennesker. De kommer ikke så godt ud af det med hinanden.«

Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: HENRY NICHOLLS

En anden kilde tæt på hoffet har også fortalt, at der er opstået anstrengt stemning mellem Harry og William, efter Harry sidste år annoncerede forlovelsen med Meghan Markle.

Harry mente angiveligt ikke, at William gjorde nok for at byde hans tilkommende velkommen i familien.

»Han følte ikke, at han (William, red.) rullede den røde løber ud for Meghan,« lyder det blandt andet fra en kilde til Daily Mail.

Ifølge kilden var det brødrenes far prins Charles, der til sidst trådte til og fik William og Kate til at invitere Harry og Meghan på julemiddag.

Rygterne om konflikten blev kun yderligere forstærket, da det forleden blev annonceret, at det nygifte hertugpar har valgt at flytte væk fra Kensington Palace i London.

Her skulle de ellers have været naboer til William og Kate samt parrets tre børn, men i stedet flytter de nu til Frogmore House, som ligger i Windsor lidt vest for London.

Fra kongehuset forlyder det, at prinseparrets flytning udelukkende skyldes praktiske hensyn.

»De venter en baby i begyndelsen af næste år, og derfor har de naturligvis brug for lidt mere plads,« siger en kilde fra kongehuset og understreger, at Meghan Markle og prins Harrys ønske om at flytte ikke er noget, der er opstået pludseligt.

Prins William og hertuginde Kate. Foto: Victoria Jones/Pool/Ritzau Scanpix Vis mere Prins William og hertuginde Kate. Foto: Victoria Jones/Pool/Ritzau Scanpix

Hverken Kate eller Meghan har officielt givet udtryk for, at de skulle være på kollisionskurs.

Tværtimod fortalte hertuginde Kate under et besøg i byen Leicester en royal fan, at hun er spændt på Meghans kommende baby:

»Jeg er virkelig spændt. Det er sådan en spændende tid at have alle børnene,« fortalte hertuginden og forklarede, at svigerindens graviditet også er spændende for hendes børn:

»Og så er det en kusine eller fætter for George, Charlotte og Louis også. Det bliver noget helt særligt.«