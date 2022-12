Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I februar begyndte nogle vedholdende rygter at florere.

Var der skilsmisse på vej i det svenske kongehus? For var kronprinsesse Victoria og prins Daniel gået fra hinanden efter mere end 10 års ægteskab?

Svaret var nej, og til sidst måtte det svenske kronprinspar afvise den »omfattende negative rygtespredning« og de mange »beskyldninger om svigt i forholdet og en forestående skilsmisse«.

»Normalt kommenterer vi ikke på rygter og spekulationer. Men for at beskytte vores familie, så ønsker vi at gøre det klart, en gang for alle, at de rygter, der spredes, er komplet ubegrundede,« lød udmeldingen fra kronprinsesse Victoria og prins Daniel i et opslag på Instagram.

Prins Daniel med kronprinsesse Victoria og parrets børn. Foto: ERIK SIMANDER Vis mere Prins Daniel med kronprinsesse Victoria og parrets børn. Foto: ERIK SIMANDER

Men det er da netop også opsigtsvækkende at se medlemmer af de kongelige familier gå ud og kommentere løse spekulationer på den måde.

Men det var altså til sidst en nødvendighed, fortæller kommunikationschefen for det svenske hof nu i tv-programmet 'Året med kongefamilien' ifølge Svensk Damtiding.

»Det blev ved i omkring 14 dage. Der nåede vi et mætningspunkt, da vi opdagede, at disse rygter, disse falske rygter – der foregik hovedsageligt på sociale medier – havde fået en ny drejning og ikke stoppede,« fortæller kommunikationschefen i det svenske hof, Margareta Thorgren.

Derfor blev det altså til sidst nødvendigt med Instagram-opslaget, hvor det svenske kronprinspar afviste de sejlivede skilsmisserygter.

»Der valgte vi så at gå ud med en offentlig afvisning fra kronprinsparret. Formålet med det var at sætte en stopper for de falske rygter og så selvfølgelig for at beskytte familien,« forklarer det svenske hos kommunikationschef.

'Året med kongefamilien' sendes på svenske SVT fra 20. december.