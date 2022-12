Lyt til artiklen

Kong Charles og dronning Camilla fortsætter den afdøde dronning Elizabeths elskede juletradition.

For efter to år uden mulighed for at tage til Sandringham i Norfolk vender de tilbage.

Det skriver People.

Sandringham havde gennem dronning Elizabeths regeringsperiode været det foretrukne sted at holde jul, men i 2020 satte corona en stopper for det, og hun måtte i to år fejre jul i London.

Dronning Elizabeth overtog Sandringham efter sin far kong George døde i februar 1952 på selvsamme slot.

Efterfølgende blev det for den nu afdøde monark en tradition at tage til slottet i forbindelse med julen, og opholde sig indtil februar – hvor hun vendte tilbage til Buckingham Palace.

Ifølge People vil kong Charles og dronning Camilla formentlig fejrer deres første jul på slottet efter dronning Elizabeths død med flere kongens søskende, prins William og prinsesse Kate og deres børn.

Kong Charles' første juletale til det britiske folk bliver den 25. december og vil blive sendt fra Sandringham.