Prinsesse Catherine har været sygemeldt siden jul.

For første gang siden sin maveoperation, er der nu ord fra hende.

I anledning af Storbritanniens 'Mors dag', har hun nemlig udsendt en hilsen på Instagram, hvor hun i et billede sidder sammen med sine tre børn.

Billedet er ifølge prinseparrets officielle Instagram-profil taget af hendes mand, prins William, og i den medfølgende tekst skriver hun:

Billedet er ifølge prinseparrets officielle Instagram-profil taget af hendes mand, prins William

'Tak for jeres venlige hilsner og fortsatte støtte igennem de sidste to måneder. Jeg ønsker jer alle en glædelig 'Mors dag'. C'.

Prinsesse Catherine havde senest sin officielle optræden juleaftensdag, da hun dukkede op til en julegudstjeneste med prins William og børnene.

I midten af januar oplyste Kensington Palace pludselig, at hun var blevet indlagt på The London Clinic til en 'planlagt maveoperation'.

»Ud fra lægernes råd og vurderinger ventes prinsessen ikke at genoptage sine offentlige forpligtelser før efter påske,« oplyste Kensington Palace i den forbindelse.

Hoffet tilføjede dengang, at prinsessen håbede, at offentligheden vil forstå hendes ønske om at opretholde så meget normalitet for sine børn som muligt, ligesom hun udtrykte et ønske om, at hendes personlige medicinske oplysninger forbliver private.

»Kensington Palace vil derfor kun give opdateringer om Hendes Kongelige Højheds fremskridt, når der er væsentlige nye oplysninger at dele,« lød det.

Siden blev der ikke meldt nærmere ud om hendes tilstand - udover i slutningen af januar, hvor hoffet annoncerede, at prinsesse Catherine var blevet udskrevet og var i bedring derhjemme.

Der har endnu været meldt noget ud om, hvad hun nærmere er blevet opereret for.

