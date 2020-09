Prins Joachim optræder fredag offentligt i forbindelse med sin jobstart som forsvarsattaché. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

Det er første gang, siden han den 24. juli blev ramt af en blodprop i hjernen, at prinsen vil optræde offentligt.

Prinsen befandt sig på kongefamiliens slot Château de Cayx i Cahors i Frankrig, da han pludselig fik det dårligt og blev hastet på hospitalet, hvor han blev opereret.

Og det gik heldigvis godt. Efter nogle dage på hospitalet blev prinsen udskrevet, og kongehuset har siden oplyst, at den 51-årige prins ifølge lægernes vurdering vil komme sig over blodproppen uden fysiske følger og andre mén.

Ifølge Prins Joachim ældste søn, Prins Nikolai, var det et stort chok for hele familien, at hans far blev syg.

»Hele situationen vedrørende min far har selvfølgelig chokeret hele familien,« forklarede prins Nikolai i en mail til B.T.

Han tilføjede, at der dog også er kommet noget godt ud af den svære situation.

»Jeg føler, at det har rystet hele familien endnu tættere sammen, og at vi skal huske at værdsætte, at vi har hinanden,« lyder det fra prinsen, der kan glæde sig over, at hans far slap yderst heldigt.

Prins Joachim er foreløbigt blevet ansat til at være forsvarsattaché i tre år. Det var meningen, at prinsen skulle påbegynde sit nye job 1. september, men det satte blodproppen altså en stopper for.

Dog ansatte man i forbindelse med prinsens ansættelse også en assisterende forsvarsattaché til at hjælpe prinsen. Denne tiltrådte sin stilling 1. september.

Og nu er prins Joachim altså også klar til påbegynde sit nye arbejde.

Prins Joachim og prinsesse Marie har siden juli 2019 boet i Paris. Parret bor i den franske hovedstad sammen med deres to børn, prinsesse Athena og prins Henrik.