Søndag er det tid til den store fejring i Kongehuset, når prins Christian fylder 18 år.

I den anledning var der også sendt invitationer afsted til det norske kongehus, men det så ikke ud til, at alle ville få mulighed for at deltage.

Kronprinsesse Mette-Marit har været syg det sidste stykke tid, hvilket har betydet afbud til flere officielle arrangementer. Også prins Christians fødselsdag så hun ud til at misse.

Men nu er der gode nyheder. Det skriver Billed Bladet.

Ifølge det norske kongehus' opdaterede kalender, tager hun nemlig turen til København sammen med sin mand, kronprins Haakon, og deres 19-årige datter prinsesse Ingrid Alexandra.

Kronprinsesse Mette-Marit lider af kronisk lungefibrose, som er en tilstand, hvor der danner sig arvæv på lungerne. De mest hyppige symptomer er åndenød og tør hoste.

Sygdommen har tidligere resulteret i sygemeldinger. Blandt andet i september, hvor hun blev sygemeldt i to uger og som konsekvens af dette missede svenske Carl Gustafs 50-års regentjubilæum.

