Mere end ét år.

Så længe siden er det, at Monacos fyrstinde Charlene har vist sig til et offentligt arrangement, efter hun har været igennem et langt og hemmelighedsfuldt sygdomsforløb.

Der har fra tid til anden været små pip på på Instagram fra fyrstinden, men ved Monacos E-prix (motorsportsløb, red.) lørdag var Charlene langt om længe at se igen i kød og blod.

Her var hun mødt op sammen med sin mand, fyrst Albert, og deres tvillingebørn prins Jacques og prinsesse Gabriella.

Dramaet om fyrstinde Charlene begyndte i marts sidste år, da hun var på besøg i sit hjemland Sydafrika.

Her udførte hun arbejde for sin fond, der bekæmper krybskytteri, da hun pådrog sig en øre-, næse- og svælginfektion, som betød hun måtte igennem flere operationer.

I november vendte hun langt om længe tibage til Monaco og sin familie. Men gensynet blev kort.

Fyrstinde Charlene var så udmattet ovenpå forløbet, at hun straks forlod fyrstedømmet for at lade sig indlægge på en klinik i Schweiz, hvor hun ville forsøge at komme helt til hægterne.

Først midt i marts kom hun tilbage til Monaco. Det betød blandt andet, at hun måtte fejre sin fødselsdag alene på klinikken.

Nu tyder det dog på, at hun for alvor er ved at være tilbage i fuld vigør. Visse spørgsmål står dog fortsat ubesvarede tilbage.

Hvad fyrstinde Charlene præcis har fejlet er fortsat hemmeligholdt af hoffet.

Oveni dette måtte fyrsteparret også finde sig i vedvarende rygter om deres ægteskab, mens fyrstinde Charlene lå syg.

Her gik snakken på, at deres rygter hang i en yderst tynd tråd. Noget, som fyrstinde Charlene dog på det kraftigste afviste.

»Fyrst Albert er min klippe og min styrke. Uden hans kærlighed og støtte ville jeg ikke være kommet gennem disse smertefulde måneder,« fortalte hun på Instagram