Fredag gav både kronprinsesse Mary og prinsesse Benedikte deres udtalelser om fratagelsen af titler af prins Joachims børn.

Og der var ingen tvivl om, at begge prinsesser mener, at der er tale om den helt rigtige beslutning.

»Jeg synes, at selvfølgelig er det svært for dem i starten, det er helt klart, men min søster tager kloge beslutninger, også som dronning og tænker frem i fremtiden og ikke lige her og nu, og det ,synes jeg, er det vigtigste,« lød det fra prinsesse Benedikte til den fremmødte presse, da hun fredag eftermiddag skulle indvie OK-Fondens plejehjem Hornbækhave.

På samme måde fortalte kronprinsesse Mary, at beslutningen er rigtig.

»Forandring kan være umådeligt svært, og det kan gøre rigtig ondt. Det tror jeg også, de fleste har prøvet. Men det er ikke ensbetydende med, at beslutningen ikke er den rigtige. Vi kommer også til at se på vores børns titler, til når den tid kommer.«

B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, fortæller, at dagens udmeldinger vidner om, at linjerne nu er trukket op i Kongehuset.

»Benedikte siger, at det er en god beslutning, det er ret markant. Der siger hun jo til prins Joachims side af familien, at det er klogt, og hun er på sin søsters side. Kronprinsessen er også på dronningens side, og det viser, at der samler sig et kongehus udenom prins Joachims familie. Der er nu en helt tydelig opdeling.«

Fra 1. januar 2023 vil prins Joachims børns titler som prinser og prinsesse til Danmark bortfalde, og de vil alene kunne bruge deres titler som grever og komtesse af Monpezat.

Jacob Heinel kan endnu ikke sige, om udmeldingerne kommer til at eskalere splittelsen mellem de to sider i familien, men at det er helt sikkert, at det er meget stærke udtalelser, der er kommet fra begge lejre.

»Spørgsmålet er om det nedtrapper eller optrapper. Der står de her stærke billeder af en meget ked af det prins Joachim, der er meget ked af det på sine børns vegne.

Det er noget, man bliver ramt af at se. Det er virkelig trist at se, at de bliver behandlet på den måde.«

Eksperten kan derfor heller ikke tro på, at vi kommer til at se glade billeder af hele familien samlet, som danskerne ellers har været vant til at møde på de kongeliges sociale medier.

»Der må komme et familieråd, vi kan ikke have denne her situation. Ingen tror på, at de er gode venner. Dronningen har et stort oprydningsarbejde, og indtil det sker, så tror jeg ikke, at vi kommer til at se dem sammen.«