Smitter lykke?

Svaret er ja, hvis man spørger det Luxembourgske storhertugpar, der tirsdag 'lykkeligt' meddeler, at deres tredjeældste søn har fundet lykken. Igen.

»Vi er meget lykkelige over at kunne meddele forlovelsen af vores søn prins Louis og frøken Scarlett-Lauren Sirgue,« lyder det således fra storhertuginde Maria Teresa og storhertug Henri i en officiel meddelelse udsendt af hoffet.

Det uddybes desuden, at prins Louis' to sønner, Gabriel og Noah, også er glade, førend pressemeddelelsen afsluttes med en kærlig hilsen til det kommende ægtepar:

»Vi ønsker dem umådelig lykke på deres vej.«

Og med disse ord står det altså klart, at prins Louis atter engang ønsker at forsøge sig med lykken i et ægteskab.

Den 34-årige prins har tidligere været gift med Tessy Antony de Nassau, som han har førnævnte teenagesønner med.

De to blev gift i 2006, men efter næsten 11 års ægteskab meddelte hoffet i 2017, at parret stod overfor en skilsmisse.

Tessy Antony de Nassau og prins Louis blev gift i september 2006. Her med ældstesønnen på armen. Foto: NICOLAS BOUVY Vis mere Tessy Antony de Nassau og prins Louis blev gift i september 2006. Her med ældstesønnen på armen. Foto: NICOLAS BOUVY

En skilsmisse, der vakte stor opsigt, da ægteskabelige brud ikke just er hverdagskost blandt kongehuse.

Bedre blev det ikke af, at parterne ikke var enige om bodelingen og derfor måtte gå rettens vej for at finde en løsning. Først i april 2019 var skilsmissen en realitet.

De mange lidet flatterende overskrifter, der blev skrevet om sagen, var dog langt fra de første af slagsen omhandlende parret.

Allerede i 2005, da det blev kendt, at den dengang 19-årige prins skulle være far, var alle øjne rettet mod Luxembourg. Ikke nok med, at barnet altså var lavet udenfor ægtesengen, så var moren heller ikke kongelig.

Det blev Tessy Antony de Nassau dog året efter, da hun og prinsen giftede sig. I samme forbindelse frasagde prins Louis sig sin plads i tronfølgen.

Arveretten har han endegyldigt sagt farvel til, men troen på ægteskabet lever altså stadig hos prinsen.

Hans udkårne, 29-årige Scarlett-Lauren Sirgue er født i Frankrig, er datter af to advokater og arbejder selv som advokat.

Faktisk er både hun og prins Louis ansat i hendes forældres virksomhed.

Storhertuginde Maria Teresa og storhertug Henri sammen med det kommende ægtepar. Vis mere Storhertuginde Maria Teresa og storhertug Henri sammen med det kommende ægtepar.

Forlovelsen mellem dem er højst overraskende, skriver Billedbladet, der bemærker, at parret ikke tidligere har vist sig officielt sammen.

Og kun en enkelt gang har deres kærlighed været til offentlig skue.

Det var, da Scarlett-Lauren Sirgue i december delte et billede af sig selv og prinsen på Instagram og i samme ombæring ønskede sine følgere glædelig jul.

Tirsdag har hoffet i Luxembourg dog delt flere officielle billeder af parret. Blandt andet et, hvor Scarlett-Lauren Sirgue poserer med en gylden forlovelsesring på fingeren.

Prins Louis, ekshustruen og sønnerne fotograferet i 2014. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Prins Louis, ekshustruen og sønnerne fotograferet i 2014. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Et tilsvarende billede kunne prins Louis' ekshustru dele i december sidste år.

Her annoncerede Tessy Antony de Nassau nemlig, at hun var blevet forlovet med den schweiziske forretningsmand Frank Floessel.

Et par måneder siden bekendtgjorde parret så nyheden om, at de venter barn sammen.

»Foråret er den perfekte tid for delikate blomster at vokse,« skrev hun i den anledning på Instagram.