Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag aften vandt det danske herrelandshold i håndbold semifinalen ved verdensmesterskabet over Spanien.

Det betyder, at danskerne på søndag skal stå over for enten Sverige eller Frankrig.

På tribunen vil der også være fint selskab og royal opbakning. Det melder Kongehuset ud på deres Instagram.

»Sådan Danmark. Stort tillykke til herrelandsholdet i håndbold med sejren over Spanien og endnu en VM-finaleplads. Vi ses i Stockholm på søndag,« lyder beskeden, som er underskrevet af kronprins Frederik.

At kronprins Frederik er helt tosset med sport er ikke noget nyt.

Da Danmark i 2019 vandt VM i håndbold på hjemmebane i Boxen i Herning, var Kronprinsen også til stede.

Her overrakt han medaljerne til de danske spillere og gav et stort kram til spilleren Hans Lindberg, som i mange år har haft kælenavnet Hans Majestæt.

Det er tredje VM finale i træk, som Danmark skal spille. De to foregående gange er det endt med guldmedalje.

Hvem Danmark skal møde i finalen afgøres fredag aften.