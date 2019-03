Rygterne har sviret i månedsvis. Rygterne om at de to britiske hertuginder Meghan Markle og Kate Middleton slet ikke kan sammen.

En dokumentarist, som har fulgt det engelske kongehus tæt gennem 20 år, bekræfter, at der er splid i kongefamilien. Men de kommer fra en helt anden kant.

»Det er faktisk William og Harry, som har været på kant med hinanden,« siger Nick Bullen til Fox News.

Men hvordan kan det så være, at rygterne om strid mellem hertuginderne har været så vedholdende? Det har den rutinerede tv-vært et godt bud på.

Ifølge en rutineret dokumentarist skulle der være kold luft mellem prins William og prins Harry. Foto: Paul Grover Vis mere Ifølge en rutineret dokumentarist skulle der være kold luft mellem prins William og prins Harry. Foto: Paul Grover

»Lad os få sat disse to glamourøse kvinder op mod hinanden. En af dem er britisk. Den anden amerikaner. En var skuespillerinde. Den anden en slags britisk rose. Det er en sexet historie for medierne,« siger Nick Bullen.

Han står bag programmet 'The Royal View', som handler om kongefamilien og sendes via hjemmesiden TrueRoyalty.tv.

Tidligere har Bullen gennem otte år arbejdet med prins Charles.

Bullen fortæller til Fox News, at oplysningen om prinsernes dårlige forhold kom fra en af programmets gæster, som ifølge Bullen er 'tæt' på den royale familie.

Foto: MICHAEL BRADLEY/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: MICHAEL BRADLEY/AFP/RITZAU SCANPIX

Ifølge Bullen er de to hertuginder faktisk på ganske god fod.

»De er meget tilfredse med den situation, de befinder sig i. Det (striden, red.) skyldes brødrene selv, som ellers har været meget tætte indtil for ganske nylig,« siger han.

Rygterne om det dårlige forhold mellem Meghan Markle og Kate Middleton fik især liv kort før jul.

Her kom det frem, at de to britiske prinser og deres respektive familier havde besluttet at holde jul hver for sig.

Spekulationerne fik yderligere luft, da prins Harry og Meghan Markle besluttede at flytte væk fra Kensington Palace, som er Dronningens - og prins Williams og hertuginde Kates - residens.

Siden har flere medier imidlertid begyndt at omtale de to prinser som årsagen til problemerne.

Blandt andet har Daily Mirror skrevet, at prins Harry blev rasende på sin storebror prins William, fordi han skulle have opfordret sin lillebror til at droppe Meghan Markle.

The Sun har ligefrem skrevet, at forholdet mellem de to prinser aldrig skulle have været dårligere. De begyndte at småskændes tilbage i 2016, da 37-årige Meghan begyndte at date Harry, lyder det.