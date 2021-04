Selvom skilsmissen trak et utal af dramatiske overskrifter, er nyheden om prins Louis forlovelsen landet i god ro og fordragelighed hos ekshustruen.

Således har Tessy Antony de Nassau dedikeret et par stories på Instagram til sin eksmand.

Her skriver hun i kølvandet på tirsdagens nyhed om forlovelsen mellem den luxembourgske prins og den 29-årige advokat Scarlett-Lauren Sirgue:

»Endelig er det ude! Gabe, Noah, Frank, og jeg er så glade på jeres vegne. Vi ønsker jer alt det bedste og en masse lykke.«

Tessy Antony de Nassau og prins Louis blev gift i september 2006. Her med ældstesønnen på armen. Foto: NICOLAS BOUVY

Tessy Antony de Nassau var gift med prins Louis fra 2006 til 2019, og sammen har de sønnerne Gabriel – som hun altså kalder Gabe i sin story – og Noah.

Den omtalte Frank er den mand, hun selv i december blev forlovet med, og som hun nu venter barn med.

Dermed tyder alt på, at der er tale om én stor, lykkelig sammenbragt familie. Også selvom skilsmissen mellem prinsen og Tessy Antony de Nassau i sin tid endte i et større tovtrækkeri.

Dels trak det en del overskrifter, da parret i 2017 meddelte, at det stod overfor en skilsmisse. Den slags er som bekendt ikke hverdagskost i kongehuse.

Prins Louis, ekshustruen og sønnerne fotograferet i 2014. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Dels trak det endnu flere overskrifter, at parterne var så uenige om bodelingen, at de måtte i retten for at finde en løsning. Først i april 2019 var skilsmissen derfor en realitet.

De mange lidet flatterende overskrifter, der blev skrevet om sagen dengang, var dog langt fra de første af slagsen omhandlende parret.

Allerede i 2005, da det blev kendt, at den dengang 19-årige prins skulle være far, var alle øjne rettet mod Luxembourg. Ikke nok med at barnet altså var lavet udenfor ægtesengen, så var moren heller ikke kongelig.

Det blev Tessy Antony de Nassau dog året efter, da hun og prinsen giftede sig. I samme forbindelse frasagde prins Louis sig sin plads i tronfølgen.