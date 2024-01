Det rystede Spanien, da dronning Letizia i december af sin tidligere svoger blev beskyldt for, at de to havde haft en affære, mens hun var gift med kong Felipe.

Nu har sagen tilsyneladende fået konsekvenser. I hvert fald for forfatteren til den bog, hvor nogle af anklagerne kom frem.

Det skriver det argentinske medie Semana ifølge Daily Mail.

Den 91-årige journalist og forfatter Jaime Peñafiel, der skrev den pågældende bog 'Letizia & I', er nemlig blevet fyret fra sit job på den spanske avis El Mundo.

Han bekræfter overfor det argentinske medie, at han ikke længere arbejder på El Mundo, og at det skyldes den kontroversielle bog.

I bogen blev det påstået, at den spanske dronning havde haft et forhold til sin tidligere svoger, Jaime Del Burgo. Det var ekssvogeren selv, der kom med anklagerne i bogen.

I bogen hævder Jaime del Burgo blandt andet, at dronning Letizia fortalte ham, at hun elskede ham, mens de lå i hængekøjer ved poolen på hendes og Felipes kongelige residens, La Zarzuela.

Del Burgo har desuden senere suppleret på sine sociale medier med anklager om, at den spanske dronning havde haft en affære med ham, efter hun blev gift med kong Felipe i 2004.

Letizia og Felipe blev gift i 2004. Foto: Javier Lizon/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Letizia og Felipe blev gift i 2004. Foto: Javier Lizon/EPA/Ritzau Scanpix

Del Burgo påstår blandt andet, at han og Letizia indledte et forhold i år 2000, og at han faktisk ville have friet til hende den dag, hvor hun fortalte ham, at hun havde mødt en mand fra samfundets top.

Ifølge Del Burgo bevarede han derefter et forhold til Letizia i mange år – selv efter ægteskabet med Felipe – indtil han i 2012 blev gift med Letizias søster Telma. Parret blev dog skilt i 2014.

Selvom bogen altså har haft en negativ effekt på hans karriere, så fortryder Jaime Peñafiel ikke, at han skrev den.

Han mener, at han var meget 'generøs' overfor dronningen i bogen, da han kun skrev en brøkdel af det, som Del Burgo havde fortalt ham.

Selvom bogen rystede Spanien, fik Letizia også stor støtte, da mange mente, at bogen kun var skrevet for at tilsmudse hendes navn.

Den spanske journalist Rosa Villacastin har ifølge Daily Mail peget på, at man i stedet burde være stolt af Letizia.

»At et barnebarn af en taxachauffør i dag er dronning af Spanien er noget, man burde være stolt af«, udtaler hun.

Det spanske kongehus har ikke kommenteret bogen.