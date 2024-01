Prins William er torsdag blevet set forlade et privathospital i London.

Årsagen til besøget er, at prinsens kone, prinsesse Kate onsdag blev indlagt efter en operation.

Det skriver Sky News.

Hoffet siger, at prinsessen af Wales gennemgik en planlagt operation i maven, men oplyser ikke yderligere detaljer.

Ifølge hoffet vil prinsessen være indlagt de næste to ugers tid.

Og det betyder ifølge en læge som mediet har talt med, at operationen ikke er en lille af en slagsen.

Lægen fortæller i øvrigt, at det privathospital, prinsessen er indlagt på, er at sammenligne med et femstjernet hotel.

Prinsessen er ikke den eneste i det britiske Kongehus, der er indlagt i disse dage.

Også Kong Charles bliver behandlet på hospitalet, efter at han har fået konstateret forstørret prostata. Det oplyste Buckingham Palace onsdag ifølge Reuters.

Prinsessen optager først sine royale pligter igen efter påske. Prins William vil ifølge mediet også udskyde sine forpligtelser, mens prinsesse Kate er på hospitalet.