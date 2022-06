Lyt til artiklen

Det siges, at en ulykke sjældent kommer alene.

Og det kan fyrstinde Charlene af Monaco vist efterhånden skrive under på.

People skriver, at hun lørdag blev testet positiv for corona, og derfor nu kan se frem til nogle dages isolation.

Nu var der ellers lige begyndt at være lidt lys for enden af det, som har været et langt mørke for fyrstinden.

I 2021 blev hun under en tur til sit hjemland, Sydafrika, voldsomt syg med en alvorlig næsesvælg-infektion.

De efterfølgende operationer gav så store komplikationer, at hun først seks måneder senere kunne vende hjem til Monaco.

Hun havde dog dårligt nok sat sine fødder i fyrstedømmet, før det blev meddelt, at hun ville tage til Schweiz.

Her ventede et ophold på en klinik, da fyrstinden var både psykisk og fysisk udmattet.

I flere måneder var der stille omkring fyrstinde Charlene, og kun sporadiske opslag på Instagram viste livstegn.

Spekulationerne om holdbarheden af hendes ægteskab med fyrst Albert tog også til, men hoffet understregede, ligesom hovedpersonerne også selv har gjort flere gange, at ægteskabet havde det fint.

Fyrstinde Charlene blev udskrevet og vendte hjem, og i maj var hun så pludselig, flankeret af sin mand og deres tvillingebørn, med til motorløbet The ABB FIA Formula E World Championship i Monaco.

Nu er hun dog – nok engang – ukampdygtig i en periode.

Fra hoffet lyder det dog, at coroninfektionen ikke er noget, der giver bekymringer for fyrstinde Charlenes samlede helbred.