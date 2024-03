Det var ikke rollen som podcast-vært hos Spotify, der skulle sikre hertuginde Meghan en indkomst, der kan opretholde den tidligere kongelige livsstil.

Efter blot én sæson af hendes serie udløb kontrakten med podcast-udbyderen. Meghan har dog allerede indgået en ny, lukrativ aftale med et andet selskab.

Det var ellers noget af en aftale, som hertuginde Meghan fik i stand, da hendes selskab ‘Archewall Audio’ i 2020 underskrev en aftale til 140 millioner kroner med Spotify.

Men efter tre år smuldrede aftalen. I en pressemeddelelse fortalte parterne, at de sammen var blevet enige om at opsige samarbejdet.

Meghan skal fortsat være postcastvært. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Meghan skal fortsat være postcastvært. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge Forbes skyldes det, at Meghan og hendes mand, prins Harry, angiveligt ikke mødte de krav og forventninger om levering af indhold, som man havde aftalt.

Kun en enkelt sæson af podcasten 'Archetypes', som Meghan Markle stod for, blev det til.

Og selvom podcasten har haft omkring to millioner downloads per episode, og de i alt 12 episoder af 'Archetypes', hvor Meghan blandt andet har interviewet Mariah Carey og Paris Hilton, i alt er blevet downloadet omkring 10 millioner gange ifølge Variety, så var hertugen og hertuginden af Sussex tilsyneladende ikke pengene værd for Spotify.

Men det stoppede ikke hertuginden i at forfølge drømmen som podvastvært.

Hun har nemlig indgået et partnerskab med podcast netværket Lemonada Media

Denne gang er lønnen endnu højere end sidst, da den lyder på hele 18 millioner pund svarende til 158 millioner kroner, skriver Sky News.

Lemonada, der er stiftet af kvinder, vil dog også overtage rettighederne til den første sæson af 'Archetypes', som vil kunne høres hos mediet fra foråret 2024.

Derudover vil de udvikle en ny podcast, som hertuginden skal være vært for.

Meghan og Harry bor nu i Californien. Foto: Rolf Vennenbernd/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Meghan og Harry bor nu i Californien. Foto: Rolf Vennenbernd/AP/Ritzau Scanpix

Hertuginde Meghan er begejstret for det nye samarbejde, hvor hun kan 'fortsætte sin kærlighed til at podcaste':

'Og at kunne støtte et kvindeskabt selskab med en liste af tankevækkende og meget underholdende podcasts er en fantastisk måde at skyde 2024 i gang. Vores plan om at genudgive 'Archetypes', så flere mennesker nu også kan få adgang til det som lancering af en dynamisk, ny podcast, er godt i gang. Jeg er så ivrig efter at være i stand til at dele det snart, og jeg er overlykkelig over at slutte mig til Lemonada-familien,' oplyser hun i pressemeddelelsen.

Podcast-eventyret er dog ikke hertugparrets eneste indkomstkilde.

Efter de forlod det britiske kongehus i 2020 og dermed frasagde sig den apanage, de føler med livet som arbejdende kongelige, har de ernæret sig på flere forskellige måder.

Udover at stifte velgørenhedsorganisationen Archewell, har de udgivet en Netflix-dokumentar.

Det skete efter indgåelse af en 5-årig aftale med Netflix til en værdi af 100 millioner dollar (690 millioner kroner).

Dertil kommer, at prins Harry også menes at have tjent omkring 110 millioner kroner på udgivelsen af den omdiskuterede bog 'Reserven', hvor han afslørede en masse detaljer fra livet i kongehuset.

Dog tjente parret ikke penge, da de i 2021 stillede op til et interview med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey.

Vil du høre mere om det britiske kongehus, så kan du lytte til B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.