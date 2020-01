Efter længere tids uenigheder, der endte i en DNA-prøve, har den tidligere kong Albert II af Belgien indrømmet, at han fik en barn som følge af en affære 1960'erne.

Det bekræfter den belgiske ekskonges advokat, Alain Berenboom, i en erklæring. Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC og The Guardian.

'Hans Majestæt Kong Albert II har noteret sig resultaterne af den DNA-test, som han indgav i samarbejde med retten i Bruxelle', indleder erklæring, som tilføjer:

'Konklusionerne viser, at han er den biologiske far til fru Delphine Boël', lyder det ifølge BBC.

Delphine Boel, som er kunster, har nu fået bevist, at hun er datter af den tidligere konge.

Dermed får mange års spekulationer nu en ende, og Delphine Boël, som i dag er 51 år, har nu fået bevist, hvem hendes biologiske far er.

Resultaterne er samtidig også en stor kontrast, når man husker tilbage og påpeger, hvad Albert II tidligere har udtalt.

Retten i Bruxelles beordrede nemlig, at den i dag 85-årig ekskonge skulle afgive DNA for at bevise, at han ikke var far til Delphine Boël. Han strittede imod og afviste alle disse påstande.

Samtidig skrev BBC dengang, at kong Albert II undersøgte mulighederne for at appellere sagen.

Til sidst afgjorde domstolen, at ekskongen skulle betale dagbøder på 37.000 kroner til Delphine Boël for hver dag, der gik uden at få lavet en test. Det fik ham på andre tanker, og han indvilligede.

Det er ikke endegyldigt, hvad resultaterne får af konsekvens. Til gengæld er der en mulighed for, at hun også skal arve eksmonarks formue.

Allerede tilbage i 2005 udtalte Delphine Boël, at hun følte sig overbevist om, hvem hendes far er. Hendes mor, Sybille de Selys Longchamps, hævdede nemlig at have haft en affære med den tidligere konge fra 1966 til 1984. På dette tidspunkt var Albert II prins af Belgien.

Han overtog først tronen i 1993, da hans bror, Baudouin, døde.