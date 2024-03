Det, der i folkemunde er blevet døbt, Kate-gate, har fået en ny tilføjelse.

For først kom der frem, at der var mistanke om, at hospitalsansatte havde snaget i den britiske prinsesses journal, efter hun før jul var indlagt som følge af en maveoperation, som endnu ikke er blevet specificeret for offentligheden.

Men her efter det mulige større sikkerhedsbrud på The London Clinic, udtaler hospitalsdirektøren sig nu i udtalelse til Sky News.

Det var på den eksklusive klinik i London, at Kate var indlagt. Foto: Kin Cheung/AP/Ritzau Scanpix

Og her forsikrer direktøren Al Russel nu, at sagen undersøges, og skulle der findes en ansvarlig, som har snaget i prinsessens journal, vil vedkommende blive fyret.

»Vi lægger en stor stolthed i den fantastiske pleje og diskretion, vi stræber efter at give alle vores patienter, der giver os deres tillid hver dag,« starter hospitalsdirektøren.

»Vi har opsat systemer, der overvåger håndteringen af patientinformation og i tilfælde af et læk, vil alle passende efterforsknings-, regulerings- og disciplinære skidt blive taget,« lyder det.

»Det er ikke plads på vores hospital til dem, der bevidst bryder tilliden hos nogen af vores patienter eller kollegaer.«

