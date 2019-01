Meghan Markles bodyguard siger op efter under et år i stillingen.

Den kvindelige betjent fra Scotland Yard, hvis navn ikke er offentligt kendt af sikkerhedsmæssige årsager, er jævnligt blevet spottet ved hertuginde Meghan og prins Harrys side. Men nu er det slut. Hun har nemlig sagt op.

Det skriver det britiske medie Sunday Times, som også påpeger, at det er den tredje af Meghan Markles nære ansatte, der forlader jobbet inden for blot to måneder.

Meghans personlige assistent, Melissa Touabti, forlod i december Kensington Palace efter seks måneder i jobbet, og også Harry og Meghans privatsekretær, Samantha Cohen, forventes at forlade sin stilling i år efter at have arbejdet for den britiske kongefamilie i 17 år.

Meghan Markles bodyguard (th.) har sagt op efter under et år i jobbet. Foto: AFP PHOTO /FIJIAN GOVERNMENT

Den kvindelige bodyguard var blandt andet ved Meghan Markles side under et royalt besøg i Fiji i oktober, hvor der opstod kaos på grund af den store menneskemængde, der var mødt op for at få et glimt af hertuginden.

Her tog hun affære og besluttede at afbryde besøget.

Bodyguarden overtog stillingen fra sergent Bill Renshaw, der er i mange år var prins Harrys sikkerhedschef, da han gik på pension efter mere end 30 år i forsvaret.

Men nu forlader også hun Meghan Markle og prins Harrys stab.

Meghan Markles kvindelige bodyguard besluttede af sikkerhedsmæssige årsager at afslutte et besøg på en markedsplads i Fiji før tid. Foto: Handout / FIJIAN GOVERNMENT / AFP

Den kvindelige bodyguard fra the Metropolitan Police, som nu har sagt op, forventes ifølge the Sun helt at forlade politistyrken i London.

Hendes kolleger beskriver hende angiveligt som enormt dygtig.

Opsigelsen falder, blot et par uger før prins Harry og Meghan Markle, hertug og hertuginde af Sussex, efter planen skal flytte ind i Frogmore Cottage tæt ved Windsor Castle, forud for fødslen af deres første barn.

Meghan Markle er 37 år og blev gift med prins Harry 19. maj sidste år.