Det rørende øjeblik er blevet delt igen og igen.

Tusindvis og atter tusindvis har fundet inspiration i hendes styrke og villighed til at fortælle, hvordan hun virkelig havde det i en svær tid.

Der er naturligvis tale om den britiske hertuginde af Sussex, Meghan Markle, og det interview, hun har givet til tv-stationen ITV.

Her gav hun følelserne frit løb, da hun blev spurgt ind til, hvordan hun havde det, da hun på en og samme tid var nygift, nyslået mor og samtidig måtte lægge ryg til en masse beskidte skriverier i pressen.

Meghan Markle åbner op om, hvordan det har været at blive mor. Foto: POOL Vis mere Meghan Markle åbner op om, hvordan det har været at blive mor. Foto: POOL

I interviewet, der sendes søndag aften på ITV, siger hun:

»Enhver kvinde, specielt hvis man er gravid, så er man virkelig sårbar, og det gjorde det virkelig til en stor udfordring. Og når man har en nyfødt, og specielt som kvinde, så bliver det rigtig meget.«

»Så tilføjer man det her (den britiske presses kritiske dækning, red.) oveni, at man forsøger at være en ny mor og nygift,« siger Meghan Markle, der helt tydeligt kæmper med tårerne.

Herefter tager hun selv initiativet og takker journalisten, Tom Bradby, for at spørge ind til, hvordan hun har det.

»Tak fordi du spørger. Der er ikke mange personer, der har spurgt, om jeg er okay, men det er noget meget virkeligt for mig at gennemgå bag scenetæppet.«

Hendes måde at stå frem og adressere et svært emne har høstet roser på sociale medier.

Således har hashtagget #WeLoveYouMeghan trendet på Twitter.

Under det hashtag deler tusindvis af mennesker deres taknemmelighed og kærlighed til hertuginden ofte både med tekst og billede.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

Herunder følger et lille udpluk af de mange tusinder af hyldester til hertuginden.

'Vi elskede Diana. Vi elsker Hillary. Vi elsker uafhængige kvinder. #WeLoveYouMeghan - skriver Twitter-brugeren Tom D'Angora.

Det er en god dag at huske på, at selv dem, der kæmper for at løfte andre, kan have brug for støtte. #WeLoveYouMeghan - skriver brugeren Royal Suitor.

Jeg er imponeret over alt det gode, den her kvinde opnår, selv når hun møder modgang. En sand kriger. #WeLoveYouMeghan - skriver Yetide Badaki.

En inspirerende rollemodel under enormt, konstant offentligt pres. Stolt af Meghan. #WeLoveYouMeghan - skriver Teresa Tindal.

#WeLoveYouMeghan. Bliv ved med at kæmpe. Vi er her for dig. Lad være med at ændre noget - skriver fansiden DuchessMeghan på Twitter.

Årsagen til det rørende øjeblik, som er blevet set millioner af gange på ITV's Twitter-profil, skal findes i, at Meghan Markle og prins Harry har været kritiseret hårdt i den britiske presse.

Der har været stribevis af historier angående Markles familie. Under hendes graviditet blev der spekuleret i, hvorvidt hun overhovedet var gravid.

Og senest har prins Harry og Meghan Markle besluttet sig for at sagsøge avisen Mail on Sunday for at have offentliggjort et redigeret brev, som Meghan Markle har sendt til sin far.