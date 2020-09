Harvey Weinsteins liv og karriere var på sit højeste, da han i 2004 modtog det britiske kongehus' hæderspris Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Siden er skeletterne som bekendt væltet ud af skabet, og nu har også dronning Elizabeth fået nok af den voldtægtsdømte filmproducer.

Weinstein er blevet frataget hædersbevisningen, som han i sin tid fik for sin tjeneste for britisk filmkultur og filmindustri. Det skriver The Guardian.

Men ikke nok med det.

'Dronningen har beordret, at udnævnelsen af Harvey Weinstein til Honorary Commander of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE, red.), dateret 19. januar 2004 slettes og annulleres, og at hans navn skal slettes fra den nævnte ordens register,' står der i tinglysningsavisen The Gazette.

Dermed er den skandaleombruste og voldtægtsdømte filmproducer blevet fuldstændig fjernet fra det britiske kongehus' historie.

Det er meget sjældent, at en person fratages en hæderspris uddelt af det britiske kongehus.

Udvalget bag udnævnelserne kan indstille en modtager af CBE til at få hæderen frataget, hvis vedkommende vurderes at bringe skam over ordenen – og dermed kongehuset. Men der er kun én person, som kan træffe den endelige beslutning.

Dronning Elizabeth hilser på Harvey Weinstein under en resception i Buckingham Palace i 2014. Nu er den voldtægtsdømte filmproducer persona non grata i det britiske kongehus. Foto: Yui Mok/AFP Vis mere Dronning Elizabeth hilser på Harvey Weinstein under en resception i Buckingham Palace i 2014. Nu er den voldtægtsdømte filmproducer persona non grata i det britiske kongehus. Foto: Yui Mok/AFP

Dronning Elizabeth.

Monarken har altså i egen høje person besluttet, at kongehuset ikke længere vil have noget som helst at gøre med Harvey Weinstein, som i marts blev idømt 23 års fængsel for voldtægt og seksuelle overgreb.

Dommen mod den engang så magtfulde filmmand ses som en sejr for #MeToo-bevægelsen. Bevægelsen begyndte i 2017, da den amerikanske skuespiller Alyssa Milano på Twitter opfordrede alle, der havde oplevet seksuelle overgreb, til at skrive 'me too' under hendes tweet.

Derefter stod utallige kvinder fra filmbranchen i Hollywood frem og anklagede magtfulde mænd i erhvervslivet, underholdnings- og mediebranchen for seksuelle misforhold. En af dem, der hurtigt kom i søgelyset var netop Harvey Weinstein.

Og derefter begyndte sager om voldtægt og seksuelle overgreb begået af den magtfulde filmproducent at vælte frem.

Harvey Weinstein er allerede blevet ekskluderet af blandt andet Oscar-akademiet og Det Britiske Filmakademi.