Meghan Markle må undvære sin far på sin bryllupsdag. Nu gætter britiske medier på, hvem der træder i hans sted og føre hende til alters i stedet.

De færreste fædre vil gå glip af det store øjeblik, hvor de skal give deres datter bort til den mand, som hun elsker og har valgt at dele livet med. Og hvis bryllupsinvitationen tilmed kommer fra den britiske monark, vil de fleste nok også gøre, hvad de kan, for at troppe op.

Derfor kom det også som et granatchok for briterne, da det mandag kom frem, at Meghan Markles far, Thomas Markle, ikke som ventet vil føre sin datter op ad kirkegulvet, når hun på lørdag får sin prins ved et storslået royalt bryllup på Winsor Castle lidt uden for London. Faderen har simpelthen meldt afbud til sin egen datters bryllup.

Om det er et hjerteanfald eller en pinlig afsløring i medierne, der får brudens far til at blive væk, er ikke helt klart. Ifølge forlydender i britiske medier føler Thomas Markle sig ikke i stand til at tage den lange flyvetur fra Mexico, hvor han bor, til London på grund af sit svækkede helbred. Andre mener at vide, at brudens far ikke ønsker at skade sin datter og den kongelige familie, og derfor er kommet til den konklusion, at det er bedre, at han bliver helt væk.

Prins Harry og Meghan Markle, da de blev forlovet i efteråret. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Prins Harry og Meghan Markle, da de blev forlovet i efteråret. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

I weekenden afslørede avisen Daily Mail nemlig, at faderen havde ageret villig model til en række falske paparazzifotos, som viser, hvordan han forbereder sig til brylluppet. Sagen er yderst pinlig for ham. Især fordi den kongelige familie flere gange har bedt pressen om at respektere Meghan Markles og hendes families privatliv. Enhver, der kan huske, hvordan Harrys mor, Diana, kom ulykkeligt af dage, ved også, at netop han og hans familie har et yderst anstrengt forhold til paparazzifotografer.

Sikkert er det i hvert fald, at Thomas Markle med sit afbud har sikret sig omtale i medierne i hvert fald et par dage endnu.

Udover at såre den kommende brud, giver afbuddet også en række praktiske, logistiske udfordringer for bryllups-setuppet. For hvem tager så bruden under armen og aflevere hende standsmæssigt foran prinsen ved alteret?

Nu gætter flere britiske medier på, at det bliver hendes mor, Doria Ragland, der bliver stand in for faderen. Det skriver blandt andre The Telegraph. Avisen gætter også på, at Meghan Markle vælger at tage turen op til sin prins på egen hånd, eller at det bliver et mandligt medlem af den kongelige familie, der følger hende.

Avisen Metro mener dog ikke, det er sandsynligt, at Doria Ragland træder i eks-mandens sted. Her gætter man i stedet på, at det bliver en af parrets mandlige venner, der får den fornemme opgave.

London er allerede klædt på til fest forud for weekendens store royale bryllup. Foto: TOLGA AKMEN London er allerede klædt på til fest forud for weekendens store royale bryllup. Foto: TOLGA AKMEN

Kensington Place, hvor parret bor, har endnu ikke bekræftet, at Thomas Markle ikke deltager i brylluppet.

Thomas Markle har angiveligt haft mere end svært ved at tackle den megen opmærksomhed, hans datters royale romance har medført. Kilder tæt på Meghan Markle giver i flere af de britiske medier udtryk for, at hun er dybt bekymret for sin far og også meget ulykkelige over, at han ikke vil deltage.

Det er ikke første gang, Meghan Markles familie gør sig uheldigt bemærket i medierne. For få uger siden skrev hendes halvbror et åbent brev til prins Harry, hvor han advarede ham om at gifte sig med søsteren. Og både han og Meghans søster har flere gange udtalt, at de er skuffede over, at de ikke er blevet inviteret med til brylluppet.