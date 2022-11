Lyt til artiklen

Tirsdag udsendte det norske kongehus en pressemeddelelse om, at prinsesse Märtha Louise fratræder sine officielle hverv og ikke længere repræsenterer kongehuset.

I denne skrev kongehuset, at hendes forlovede, Durek Verrett, ligeledes skal overholde princippet om, at titlen prinsesse ikke må bruges i kommerciel sammenhæng.

Nu har Verrett brudt tavsheden efter tirsdagens nyheder. Det gør han i en video på prinsessens Instagram sammen med sin Märtha Louise.

»Jeg har altid ønsket at støtte min forlovede, og jeg ønsker, at hun skal være glad. Hvis hendes liv er blevet svært på grund af ting, jeg har gjort, var det aldrig min hensigt,« fortæller han.

Durek Verrett forklarer desuden, at han har lært mere om, hvilken rolle den kongelige familie spiller under sine samtaler med det norske kongepar - og at han respekterer disse.

Derudover adresserer han også den kritik, han har fået, om, at hans indtræden i familien er blevet et problem for landets kongefamilie.

Foto: CARINA JOHANSEN Vis mere Foto: CARINA JOHANSEN

»Jeg ved at noget af det, jeg har sagt og gjort, er blevet set som kontroversielt i Norge. Det har aldrig været min hensigt. Jeg ønsker Märthas familie alt det bedste, og jeg vil gøre mit bedste for at støtte dem i deres roller,« fortæller han og understreger:

»Det er vigtigt for mig at bevare min egen integritet og at være tro mod mig selv.«

Durek Verrett benytter også lejligheden til at understrege, at han er tilhænger af medicinsk forskning, og at han respekterer folk, der arbejder i sundhedsvæsenet - men forsvarer også alternative behandlinger.

»Jeg mener, at vi altid skal bruge alle tilgængelige ressourcer til sundhed på vores planet. Ikke i stedet for, men ud over sundhedsvæsenet.«

Märtha Louise og Durek Verrett har været centrum for mange debatter og samtaler i løbet af den seneste tid.

Durek Verretts rolle, der er blevet beskrevet som den 'kontroversielle amerikanske shaman', går ikke i et med det norske kongehus' værdier og synspunkter.

Han har blandt andet påstået at kunne kurere kræft og corona med en 'særlig medaljon'.

Fra det norske kongehus lyder udmeldingen, at Märtha Louise får lov til at beholde sin titel som prinsesse, og de takker for hendes arbejde.

'Hans Majestæt Kongen har besluttet, at prinsessen vil beholde sin titel. Kongeparret vil gerne takke prinsesse Märtha Louise for den vigtige indsats, prinsessen har ydet gennem sit officielle arbejde i årtier. Hun har udført arbejdet med omhu, varme og stort engagement.'

Prinsessen må dog ikke bruge sin eller andre fra den royale families titel i forbindelse med medieproduktioner eller kommercielle formål